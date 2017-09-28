أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت وجمعية سوروبتمست الكويتية لتنمية المجتمع «Soroptimist» عن إقامة أمسية غنائية سيحييها عازف العود الشهير شربل روحانا، وذلك في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت يوم 11 أكتوبر المقبل.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن الأمسية التي يجري التنظيم لها حاليا بالتعاون مع جمعية سوروبتمست، ومؤسسة «سند» الخيرية، ستسلط الضوء على واحدة من القضايا الإنسانية والاجتماعية، حيث تستهدف نشر وترويج التوعية بالعناية التلطيفية ورعاية المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة طويلة الأمد والأمراض المستعصية، والذين لا أمل لهم في الشفاء وأصبحوا في مراحل المرض الأخيرة.

وأوضحت زين ان هذا العمل يوجه أنظار المجتمع إلى الهدف الأساسي من العناية التلطيفية، وهو صون كرامة هؤلاء المرضى والإصرار على حقهم بمنحهم حياة كريمة بين أهلهم وأحبائهم، مبينة انها على مدار السنوات الماضية، دأبت على مناصرة ودعم قضايا جديرة بالاهتمام، مثل الحملة السنوية للتوعية بسرطان الثدي، وبناء وتجهيز مستشفى زين للأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب هذه الحفلة الغنائية المرتقبة.

يذكر ان رسالة جمعية سوروبتمست تتمثل في التركيز على العمل والتوعية في خمسة مجالات تؤثر على حياة النساء على مستوى عالمي من خلال شبكة تتألف من أعضاء وعضويات عالمية، وهذه المجالات تمتد إلى التمكين الاقتصادي، التعليم، والتعلم، البيئة، الأمن الغذائي، والصحة، وإنهاء ممارسات العنف ضد النساء.

وفيما يتعلق بالرعاية التلطيفية، تركز جمعية سوروبتمست على نشر التوعية بين الإناث حول قضايا التعليم والصحة، وذلك في ضوء كون أن دور تقديم الرعاية تقوم به غالبا نساء، سواء في داخل هيكل الأسرة أو في مجال مهنة التمريض.

وتشيد جمعية سوروبتمست الكويتية لتنمية المجتمع بجهود مؤسسة «سند» في سبيل توفير رعاية تلطيفية منزلية مجانية إلى المرضى المحتضرين والميؤوس من شفائهم في لبنان مع العمل في الوقت ذاته على المحافظة على كرامتهم وتعزيز جودة حياتهم، وتوفر المؤسسة هذه الخدمات الداعمة والمساندة إلى المرضى بغض النظر عن الجنسية أو الديانة أو الانتماء السياسي أو الجنس أو التشخيص المرضي أو القدرة المالية على الدفع.

وقال المدير التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي: «نحن ندرك ان جهودنا لن تكون ذات جدوى إذا لم نخدم القضايا التي تمس مجتمعنا، ولا شك أن دعمنا لهذا العمل الإنساني يبرز إيماننا برسالتنا في مجالات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية».

وأضاف الخشتي قائلا: «ننتهز هذه الفرصة لنثمن الجهود الدؤوبة التي تقوم بها جمعية سوروبتمست الكويتية، ومعها مؤسسة سند على قيامهما بهذه الأعمال الإنسانية، والمساعدات المضنية للمحتاجين في العديد من المناطق، ولا شك أن مشاركة عازف العود شربل روحانا ستضفي أجواء خاصة على هذه الأمسية لما يتمتع به الفنان اللبناني من مكانة مرموقة في هذا المجال».

من جانبها، قالت د.ستايسي الغواص رئيس جمعية سوروبتمست الكويتية لتنمية المجتمع: «يشرفنا ان نتعاون مع كل من زين ومؤسسة سند من أجل نشر التوعية حول الرعاية الطبية التلطيفية في الكويت وفي المنطقة». وأضافت الغواص: «نأمل في هذا الحدث الذي تستضيفه الكويت أن يوفر فرصة لزيادة حجم الدعم المقدم إلى الجهات الكويتية التي تقدم هذا النوع من الرعاية الفائقة الأهمية والحيوية، وتحديدا مركز الكويت للرعاية التلطيفية وبيت عبدالله».

وتعتبر الرعاية التلطيفية نهجا يهدف إلى تحسين نوعية وجودة حياة المرضى الذين يواجهون حالات مرضية ميؤوس من شفائها وحياة أسرهم ايضا، وتركز الرعاية التلطيفية على الوقاية والتخفيف من المعاناة من خلال الرصد والتقييم المبكرين إلى جانب معالجة الآلام وغيرها من المشاكل سواء كانت بدنية أو نفسية أو روحية.

وتتألف فرق الرعاية التلطيفية عادة من أعضاء متعددي الاختصاصات، إذ يتألف كل فريق من أطباء واختصاصيي تمريض ومعالجين نفسيين، وقد تشمل أيضا اخصائيين اجتماعيين واختصاصيي تغذية معتمدين وصيادلة، ويتعاون جميع أعضاء فريق الرعاية التلطيفية معا من أجل تنسيق الرعاية والدعم اللذين يتم تقديمهما إلى كل من المريض وأفراد أسرته.

وقد تلقى شربل روحانا العديد من الجوائز التكريمية، بما في ذلك جائزة هيرايام اليابانية، وجائزة «موريكس»، وخلال الفترة بين العامين 2002 - 2006، عمل شربل أستاذا لتعليم آلة العود في معهد العلوم الموسيقية بجامعة الروح القدس وفي المعهد الوطني العالي للموسيقى (الكونسرفتوار) في لبنان، كما أصدر أكثر من 10 ألبومات وقام بجولات على نطاق واسع بموسيقاه حول العالم.

للحصول على تذاكر لحضور هذه الأمسية الموسيقية يمكنكم زيارة الرابط: www.jacc-kw.com