يعود «نكست» إلى تراثه العريق هذا الموسم مع تشكيلته الجديدة لخريف وشتاء 2017 التي يكشف من خلالها النقاب عن مجموعة من القطع التقليدية المصممة بلمسة عصرية.

وأعاد «نكست» تصميم القطع النسائية الكلاسيكية بلمسة عصرية أضفت عليها رونقا وسحرا خاصا. والتشكيلة الجديدة مستوحاة من تسعينيات القرن الماضي بخطوطها الانسيابية وأشكالها المحددة، فتغلب عليها السترات ذات الأكتاف الكبيرة والجاكيتات العريضة والسراويل ذات الأرجل الواسعة والفساتين المميزة، وجميعها تناسب الحياة العملية للسيدات.

وتشكل الطبعات على البلوزات أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم مع الأزهار والكشاكش لإطلالة أكثر أنوثة وسحرا، كما تشهد المجموعة عودة الأزياء ذات الخطوط المقلمة والمربعات التي تزينها النقشات الجميلة.

ويستمر استخدام الأقمشة المختلفة على الكنزات الصوفية التي تم تصميمها بشكل مبتكر ودقيق، وتتفاوت التصاميم لتشمل البلوزات المضلعة والسترات والجاكيتات الصوفية والفساتين الجميلة التي حبكت بخطوط بارزة.

وتطغى على تشكيلة الرجال لموسم الخريف التصاميم المستوحاة من حقبة سبعينيات القرن الماضي مع الحرص على الدمج بين الطابع التقليدي والقطع العملانية لابتكار تصاميم حديثة وراقية.

ويعتبر فن الخياطة من أهم سمات تشكيلة خريف وشتاء 2017 مع لوحة غنية من الألوان والظلال الغامقة كالبني المحمر والأسود والخردلي والبرتقالي.

أما الأطقم الضيقة فقد تمت خياطتها بإتقان مع سترة قصيرة وسراويل ضيقة ليتم ارتداؤها مع قمصان تحمل نقوشا ورسومات غير متطابقة. في حين يستخدم الصوف في المعاطف والسترات.

أما الملابس العملية واليومية فتتميز ببساطتها وجمالها وهي مستوحاة من فترة التسعينيات، ويستخدم قماش الدنيم في القمصان والسترات ذات الياقة العالية والملابس الرياضية.

وتعطي الأطقم المريحة والعملانية طابعا ثوريا في عالم الأزياء لدى ارتدائها مع السراويل المصنوعة من القطن والسترات التقليدية، دون أن ننسى الأحذية ذات التصاميم الكلاسيكية بلمسة مميزة. وتستلهم مجموعة الموسم تصاميمها من حقبة الخمسينيات والقصص المحببة للأطفال.

هذه التصاميم مثالية للفتيات الصغيرات مع الفساتين المكشكشة الجميلة والرسومات وقماش الدنيم الكلاسيكي، ما يجعلها مناسبة لكل يوم.

تتألف هذه المجموعة الجميلة من الألبسة القطنية اليومية والقمصان والفساتين الضيقة التي تزينها الرسومات الجريئة والساحرة.

أما التصاميم المزينة بالأزهار والمستوحاة من الطبيعة فهي مثالية للفتيات الأكبر سنا باللون الأسود والأبيض الكريمي، فضلا عن البرونزي والذهبي لمظهر جميل وفاتن.

قصة إندي كلاسيك هي للأولاد الصغار مع البلوزات الزرقاء فوق القمصان والسترات بقبعة التي يمكن لبسها على بنطلونات الجينز.

أما الأولاد الذين يعشقون الاستكشاف، فإن موضةDino Ranger هي المثالية لهم، إذ تزينها رسومات الديناصورات الضخمة والصبار وأشجار النخيل وأقمشة الكتان المناسبة للارتداء اليومي.

وللأولاد الأكبر سنا، يقدم «نكست» قطعا مميزة باللون الكاكي والأسود والأبيض مع درجات من اللون الأحمر والوردي والأزرق، والتشكيلة مستوحاة من عالم المشاهير والمدونين، حيث نجد الملابس المزينة بالشارات والرسومات لمظهر عصري وفريد.