قام وفد من مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين، أحد مشاريع مؤسسة سند الطفل المعاق الكويتية، بزيارة رسمية لشركة معرض الكويت الدولي التقى فيها بمدير إدارة العلاقات العامة بالشركة ضاري العيبان، وضم الوفد مدير مركز الخرافي لأنشطة الاطفال المعاقين عائشة السالم، ومسؤول العلاقات العامة بالمركز فواز القبان.

وخلال اللقاء قدمت السالم درعا تذكارية من مركز الخرافي لأنشطة الاطفال المعاقين تكريما لمعرض الكويت الدولي ودعمه المستمر لأنشطة المركز، حيث جاء هذا التكريم بمناسبة اختتام فعاليات وأنشطة المركز الصيفية ضمن برنامج «بالفرح صيفنا 2017»، والذي شارك فيه الى جانب معرض الكويت الدولي مجموعة من المؤسسات منها بنك الخليج، وماكدونالدز، شركة فانتاسي وورلد، مجموعة الولاء التطوعية، مجموعة حصاد التطوعية، مجموعة شباب النيل.

وأعربت السالم عن جزيل الشكر والامتنان لما تقدمه شركة معرض الكويت الدولي من دعم ورعاية كريمة لأنشطة المركز المتعددة، مثمنة مساهمته الفعالة برسم الابتسامة على وجوه أبناء المركز من ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم والتي تهدف إلى ادخال البهجة والفرح والسرور على قلوب ابنائنا في كافة مناسبات وانشطة المركز الاجتماعية والترفيهية، والتي تجلت في اكثر من موسم ومن خلال الجولات الميدانية لقطار المعارض الترفيهي ضمن أجواء عائلية مفعمة بالمرح ولتعزيز ودعم رسالة المركز في دمج الأطفال والأشخاص من ذوي الاعاقة في مجتمعهم بالتفاعل الاجتماعي بين جميع ابنائه وبكل اطيافه ضمن محيط وبيئة اجتماعية آمنة متخصصة وسليمة.

وبدوره، شدد مدير إدارة العلاقات العامة ضاري العيبان على ان شركة معرض الكويت الدولي لن تدخر وسعا في سبيل دعم الأنشطة الاجتماعية لأي جهة وطنية، في إطار مسؤوليتها الاجتماعية والتزامها بخدمة المجتمع، مؤكدا حرص الشركة واهتمامها بدعم ابناء الكويت إسهاما منها في تنمية هذا الجانب تجاه مجتمعنا ووطنا المعطاء الكويت.