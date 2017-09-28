بمناسبة احتفاله بمرور 15 عاما على تأسيسه أعلن منتجع هيلتون الكويت عن برامجه الترفيهية والتي تناسب العائلات والأفراد خلال أكتوبر المقبل، حيث يضع الفندق الاهتمام باللياقة البدنية على قائمة أولوياته هذا الخريف، ليحظى الجميع بفرصة للاستمتاع بمزايا العروض المتاحة سواء لأعضاء نادي «هيلتون فيتنس» أو لغير الأعضاء.

وتزامنا مع الموسم الدراسي الجديد يقدم «هيلتون فيتنس» خصما خاصا بنسبة 20% على العضويات للمعلمين وعائلاتهم خلال أكتوبر، حيث صمم لهم النادي باقات حصرية لعضوية مدتها سنة وأخرى لـ 9 أشهر، إضافة إلى قسائم هدايا للمعلمين عند التسجيل بالنادي.

يمكن الحصول على الخصم حتى 31 أكتوبر 2017.

وفي إطار نشاطات «هيلتون فيتنس» التي تلائم جميع أفراد العائلة، يستضيف منتجع هيلتون الكويت أكاديمية كرة القدم بالتعاون مع «بريمير سبورت أكاديمي» ونادي إيفرتون الإنجليزي لتقديم تدريب احترافي في كرة القدم للأطفال الواعدين لصقل مواهبهم والارتقاء بمستواهم من جميع الجوانب، ومقرر أن تجرى فعاليات الأكاديمية كل أحد وأربعاء من الساعة 4:00 ظهرا حتى 6:30 مساء.

كما تقام فعاليات أكاديمية التنس كل أربعاء وجمعة، حيث يتم تصميم جلسات التدريب بما يتلاءم مع المتدربين المبتدئين لصقل مواهبهم بأسلوب احترافي يمكنهم المشاركة في بطولة هيلتون الكويت السنوية للتنس المقررة في ديسمبر المقبل.

ويمكن للكبار والصغار الانضمام لأكاديمية التنس والمشاركة في بطولة التنس السنوية، وسيحظى الفائز بلقب بطولة أكاديمية التنس في هيلتون بالعديد من الجوائز القيمة.