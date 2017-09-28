ندى أبو نصر

عاد فندق ومنتجع النخيل الى رواده ومحبيه بحلة جديدة بعد ان طالت غالبية قاعاته ومطاعمه ومرافقه المختلفة تحديثات مبهرة.

وقد تميزت قاعة النسيم التي باتت تخطف الأبصار بحلة رائعة بديكوراتها الفخمة وتجهيزاتها المخصصة لكل المناسبات، حيث تم تجهيزها على مساحة 1050مترا مربعا بأحدث الأجهزة السمعية والمرئية والتجهيزات التقنية العالية المستوى، وذلك لتناسب كل انواع المناسبات والاحتفالات الاجتماعية والرسمية، اضافة الى قدرتها على استيعاب اكثر من 850 شخصا، كما وخضعت «نسيمة» للكثير من التحديثات التي ترضي جميع الأذواق وأصبحت تقدم تشكيلة واسعة من افخر البوفيهات والأطباق الشرقية والغربية المعدة بأيدي أمهر الطهاة العالميين لتقديم الأفضل دائما.

وأكد مدير عام فندق ومنتجع النخيل حسام ابو لغد أن هذا التجديد يتماشى مع استراتيجية «شاطئ النخيل» لمواكبة متطلبات ورغبات رواده وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات لهم ولضيوفهم خلال جميع المناسبات.