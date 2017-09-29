احتفل بنك الخليج بيوم القلب العالمي، بالتعاون مع جمعية القلب الكويتية، الذي يهدف نحو زيادة الوعي بأهمية صحة القلب، وأقيم اليوم تحت شعار «لنتشارك بقوة» مسلطا الضوء على مساهمة الوعي في إطالة عمر الإنسان وأن يحيا حياة صحية.

ويحتفل العالم بهذا اليوم من خلال إقامة العديد من الفعاليات، وعلى المستوى المحلي أقام بنك الخليج وجمعية القلب الكويتية مؤتمرا صحافيا قاما من خلاله بتسليط الضوء على كيفية الحفاظ على صحة القلب، بالإضافة إلى ذلك، قام أطباء جمعية القلب الكويتية بإجراء فحوصات طبية للموظفين في المبنى الرئيسي للبنك ومبنى الصالح، تضمنت فحوصات القلب والضغط والسكر والكولسترول والوزن والطول وتقدير كتلة الجسم، إضافة لتقديم الاستشارات الطبية الفورية وتقارير تفصيلية تضم نتائج الاختبارات.

وتأكيدا على أهمية الاحتفال بهذا اليوم العالمي، يقول الرئيس التنفيذي لبنك الخليج انطوان ضاهر «نلتزم كبنك بالعمل على تشجيع موظفينا كي يحيوا حياة متوازنة تجمع بين مهامهم اليومية ومسؤولياتهم وكذلك حياتهم الشخصية الصحية، لذا يسرني قيام الأطباء أعضاء جمعية القلب الكويتية بإجراء فحوصات طبية لموظفينا.

تشكل التوعية بأهمية نمط الحياة الصحي جزءا لا يتجزأ من استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي نتبناها كبنك.

نأمل أن نكون قد تمكنا، من خلال التعاون مع جمعية القلب الكويتية، من زيادة نسبة الوعي بأمراض الأوعية الدموية بما فيها أمراض القلب والجلطة، أحد أهم أسباب حالات الوفاة على مستوى العالم، مع التأكيد على أن صحة القلب هي أمر يمكن للمرء التحكم فيه. شكرا لجمعية القلب الكويتية على تعاونها معنا لتسليط الضوء على هذا اليوم العالمي».

ويحتفل العالم بيوم القلب العالمي في التاسع والعشرين من سبتمبر كل عام، وذلك بهدف العمل على محاربة الإصابة بأمراض الأوعية الدموية والحد منها وخفض معدلات انتشارها في العالم أجمع، والتمتع بصحة قلبية جيدة، وقد جاءت فكرة اليوم من قبل الاتحاد العالمي للقلب في العام 2000، وذلك بهدف توعية الناس العالم أجمع بخطورة أمراض الأوعية الدموية بما فيها أمراض القلب والجلطات، التي تعد أحد الأسباب الرئيسية للوفاة، والتركيز على طرق الحد منها والسيطرة عليها.