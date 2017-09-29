ليلى الشافعي

أعلن مدير إدارة الموارد والإعلام د.أمين النبهان المشرف العام على رحلة المخيم الطبي في جمهورية قيرغيزيا والذي تقيمه جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية بالتعاون مع فريق الأمل الطبي الجراحي الكويتي عن إنجازات عظيمة خلال أول يومي عمل من أعمال مخيم الأمل الجراحي الكويتي، حيث تم إطلاق عنوان «التحدي والأمل» على هذه الرحلة.

‏‎وصرح النبهان بأن إنجازات أعمال المخيم في اليومين الأول والثاني تكلل بإجراء 128 عملية جراحية كبرى ومستعصية لبعض التخصصات، وتفاصيلها كالتالي: جراحة الأطفال 11 عملية، جراحة علاج التشوهات الخلقية 10 عمليات، ‏‎جراحة العيون للأطفال 18 عملية، ‏‎جراحة الأسنان 82 حالة، ‏‎جراحة المسالك البولية أطفال 7 عمليات.

وأوضح النبهان أن ساعات العمل يوميا للكادر الطبي تتجاوز 14 ساعة عمل خلال اليوم لحرص الأطباء على علاج أكبر قدر من الحالات نظرا لكثافة الأعداد، وتم هذا بفضل الله عز وجل بأعلى وأدق المهارات ووفق المعايير العالمية في الخدمات الصحية لأكبر عدد من المرضى ليصنع الفارق ويرسم هذه الابتسامة الجميلة على قلوب المرضى والمحتاجين.

وبين النبهان أن «الأمل الطبي الكويتي» فريق من الأطباء الكويتيين وإخوانهم من الأطباء المتطوعين من مختلف الجنسيات العربية والخليجية.

وهم من الأطباء المتميزين في تخصصاتهم برئاسة استشاري جراحة التجميل والحروق د.هشام أبورزق وأخصائي الحروق والتشوهات د.حازم حسين واستشاري العناية المركزة والتخدير د.عبدالرحمن الرفاعي ود.هاني القطان استشاري العناية التخدير ود.علي بندر استشاري التخدير ود.سليمان السعد استشاري التخدير للأطفال ود.أحمد شفيق ود.ياسر الكناني استشاري العناية والتخدير، بالإضافة إلى استشاريي جراحة الأطفال والمسالك وهم د.عبدالناصر السعيد ود.وسمي الفضلي ود.أشرف الخولي، وبمشاركة من أطباء المملكة العربية السعودية وهم د.عبدالرحمن المغربي ود.رهام السريحي، ومشاركة استشاري جراحة العيون للأطفال د.منصور العيادة الشمري، ولأول مرة تتم اضافة جراحة الأسنان حيث شاركت الفريق د.أبرار العنزي ود.مريم مدوة في هذا التخصص المهم للأطفال وفريق متميز من الفنيين وطاقم التمريض.

بالإضافة الى مشاركة د.إكرامي الحفناوي المنسق الإداري لفريق الأمل الطبي ممثلا عن جمعية العون المباشر، والتي قامت مشكورة ببذل جهود كبيرة لإنجاح هذا المخيم الطبي الكبير، ‏‎ويأتي هذا المخيم استكمالا لسلسلة البرامج الطبية السنوية المتميزة التي تقوم بها جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية لعلاج الفقراء والمحتاجين في أفريقيا وآسيا.

‏‎ودعا د.أمين النبهان الأخوة المحسنين والأخوات المحسنات الى دعم هذه الرحلة الطبية ولتخصيص زكاتهم وصدقاتهم، وذلك عبر زيارة مقر جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية في منطقة القادسية، أو عبر الخط الساخن للجمعية (96666698) أو (1802444)، حيث إن لدى الجمعية خدمة (المندوب السريع) للوصول الى الأخوة المتبرعين أثناء اتصالهم في جميع مناطق الكويت، أو عبر التبرع بالموقع الإلكتروني

(alnouri.org).