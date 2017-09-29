أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية عن اتفاقها مع «ري فود»، عن المبادرة الكويتية الإنسانية غير الربحية الهادفة إلى توزيع الفائض من الأغذية والـسـلع الاستهـلاكـية للمحتاجين والأسر المتعففة، حيث تقوم الشركة بموجب هذا الاتفاق بتقديم وتوصيل السلع الاستهلاكية والأطعمة الفائضة عن الحاجة إلى القائمين على مبادرة «ري فود»، ويقومون هم بدورهم بتوزيعها على المحتاج من الأفراد والأسر المتعففة وجهات النفع العام، وذلك بهدف ربط الأفراد والأسر والشركات والمنظمات وتوعيتهم بضرورة الحد من الهدر العام.

وتأسست مبادرة «ري فود» غير الربحية منذ سنتين على يد الناشطة في العمل الإنساني مريم العيسى، أما اليوم فيبلغ عدد المتطوعين أكثر من 250 شخصا من جنسيات مختلفة تتراوح أعمارهم بين 10 و 60 سنة، يقومون بجمع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية من الشركات والجهات التي تبيعها ويوزعونها على الأفراد والأسر المتعففة، حيث يتجاوز عدد المستفيدين منها أكثر من 3000 شخص كل أسبوع، وذلك كحل فعال لقضية الهدر العام.

وقال مدير عام إدارة المواد الاستهلاكية في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، مبارك حامد العلي: «إن اتفاقنا هذا مع «ري فود» اليوم يأتي من حرصنا على استفادة المجتمع ككل من هذه المنتجات والسلع والمساهمة قدر الإمكان في الحد من هدر الفائض منها.

شكرا لمبادرة «ري فود» على إتاحة الفرصة لنا بأن نكون جزءا من هذا العمل الإنساني، وأن نعمل معا على تقليل الهدر العام وتحويل هذه المنتجات والسلع من فائض عن الحاجة إلى كنز يستفيد منه المحتاجون».

ومن أهداف مبادرة «ري فود» أيضا توعية الشركات بشكل عام بضرورة التقليل من هدر المنتجات والسلع الاستهلاكية الفائضة عن الحاجة، والتقليل من حجم النفايات العضوية التي تسبب مشكلات بيئية خطيرة.

كما يسعى القائمون على هذه المبادرة التي تعد حلقة وصل بين فائض الشركات والمحتاجين، إلى الوصول إلى عدد أكبر من المؤسسات الداعمة للحصول على مواد أكثر يمكن توزيعها على عدد أكبر من المحتاجين المسجلين في مبادرة «ري فود» بغض النظر عن جنسياتهم أو دينهم أو عرقهم أو أي عامل آخر، وتحرص مبادرة «ريفود» أيضا على تسجيل بيانات كل المستفيدين والموزعين لتكون بذلك واحدة من أكثر المنظمات غير الربحية شفافية ومصداقية.