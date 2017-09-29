تبرع أصحاب القلوب الكبيرة من ضيوف 46 منشأة من فنادق ومنتجعات موفنبيك حول العالم بـ 8500 كيلو غرام من المواد الغذائية والملابس واللوازم التعليمية لدعم العائلات المحرومة حول العالم.

هذا السخاء المذهل هو النتيجة التي حققتها الحملة الخيرية الناجحة التي أطلقتها مجموعة الضيافة للعام 2017 في العالم تحت عنوان «كيلوغرام من الإحسان» من 1 إلى 15 سبتمبر، وطلبت فيها من الضيوف والسكان التبرع بكيلوغرام واحد على الأقل من المواد في أي من الفنادق المشاركة.

وتزامنت الحملة العالمية مع اليوم العالمي للإحسان من الأمم المتحدة في 5 سبتمبر، وحققت إنجازا كبيرا من قبل ضيوف الفنادق الـ 46 الداعمين للمبادرة في أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط والذين تبرعوا بالكتب والدفاتر والقرطاسية والملابس والمواد الغذائية غير القابلة للتلف.

وسيتم توزيع هذه المساعدات الآن للمجتمعات المحلية المحتاجة عبر المؤسسات الخيرية التي تتعاون معها كل منشأة، من بنوك الملابس ومراكز العناية النهارية إلى المنظمات التي تدير أو تدعم دور الأيتام والمدارس للأطفال المحرومين.

وقال نائب رئيس أول الموارد البشرية لدى فنادق ومنتجعات موفنبيك كريغ كوشران: «نحن ممتنون كثيرا لأصحاب القلوب الطيبة من ضيوفنا وسكان المجتمعات التي نعمل فيها حول العالم، وأود أن أشكر كل واحد منهم على كرمه وعطاءاته».

وأضاف: «من خلال التبرع بهذه المواد الأساسية، نأمل أن نحدث فرقا في حياة العائلات المحتاجة كجزء من دعمنا المستمر للمجتمعات التي تعمل فيها فنادقنا ومنتجعاتنا».

وحملة «كيلوغرام من الإحسان» جزء من برنامج «شاين» العالمي للمسؤولية الاجتماعية للشركات من موفنبيك. وترتكز مبادرات «شاين» حول 3 محاور هي البيئة وموقع العمل والاستدامة الاجتماعية مع التركيز على التعليم في المحاور الثلاثة.

وشارك العام الماضي 12 فندقا في المبادرة وجمعوا 926 كيلوغراما من اللوازم الأساسية، وكان الهدف في حملة العام 2017 هو تخطي هذا الرقم بتوسعة رقعة المشاركة. ومن خلال مشاركة 46 فندقا وجمع 8500 كيلوغرام من التبرعات هذا العام، تحقق الحملة الخيرية أهدافها المرجوة، وستتطلع فنادق ومنتجعات موفنبيك إلى الانطلاق من هذا النجاح لتنظيم الحملة لـ 2018.