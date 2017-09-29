أعلن البنك التجاري الكويتي عن تقديم الرعاية البرونزية للمؤتمر الكويتي الأول للاختراعات والابتكارات الطبية والجراحية، الذي تنظمه جمعية الجراحين الكويتية في الفترة من 28 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر 2017.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إستراتيجية البنك للنهوض بمسؤوليته الاجتماعية وحرصه الدائم على دعم الفعاليات الصحية والتوعوية التي تنظمها مؤسسات المجتمع المدني غير الهادفة للربح.

وفي هذا السياق قالت مساعدة المدير العام، إدارة الإعلان والعلاقات العامة، أماني الورع: «نحرص في البنك التجاري الكويتي على تقديم كافة سبل الرعاية للمؤتمرات والندوات والحلقات الطبية والصحية الهادفة إلى تحفيز جراحي الكويت على التدريب والتطور لصقل خبراتهم ومعرفة أحدث التطورات والمستجدات العلمية والعملية في مجالات الجراحة والمجالات الطبية بشكل عام».

وأوضحت أماني الورع أن البنك، وبالإضافة إلى رعايته للمؤتمر، سيتواجد من خلال جناح خاص له في المعرض المصاحب للمؤتمر على مدى يومين متتاليين، وسوف يقوم فريق التسويق التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد بإطلاع الزوار والمشاركين في المؤتمر على الخدمات المصرفية المبتكرة التي يوفرها البنك لعملائه، وكذلك الحسابات المختلفة التي تناسب جميع الشرائح وفرص التمويل والقروض التي يقدمها التجاري لعملائه وغير عملائه، مؤكدة حرص «التجاري» الدائم على التواصل المباشر مع عملاء وغير عملاء التجاري، وكذلك الرد على كل استفساراتهم حول الخدمات المقدمة لهم.