الطلخاوي: نفتخر بالفنانين المشاركين وتعتبر تجربة مميزة وإبداعاً فنياً

لميس بلال

نظرا لاهتمام شركة كاديلاك الغانم بالفن والثقافة، وإيمانا بضرورة تنمية المواهب الشبابية وتطوير ابداعاتهم، نظمت الشركة معرض كاديلاك للفنانين الواعدين 2017.

وقد شارك في المعرض 6 رسامين واعدين من الكويت وهم عمر جاسم الظفيري، زينب دشتي، يعقوب العلي، أحمد مقيم، مريم الغيث وأنوار ناصر حيث قدم كل منهم لوحات فنية متنوعة، بالإضافة إلى لوحة مستوحاة من سيارات كاديلاك بطريقتهم الفنية، وقد تم التصويت مباشرة خلال الحفل عن طريق لجنة الحكام والحضور، وضمت لجنة التحكيم الفنان القدير رضا سالم، الفنانة التشكلية سهيلة النجدي، والفنان التشكيلي ابراهيم العطية ونديم غريب مدير التسويق الإقليمى لكاديلاك الشرق الأوسط.

وكان ذلك بحضور مدير عام كاديلاك الغانم محمد الطلخاوي ومحبي سيارات كاديلاك والمهتمين بالفن، وقدم الحفل الإعلامي عبدالرحمن الديين ورافقته «الدي جي» فرح بشارة، وذلك في معرض سيارات كاديلاك في الري.

وبالنسبة لطريقة اختيار الفائزين، فقد شاركت لجنة الحكام والجمهور معا في تصويت مباشر، حيث قامت لجنة الحكام بتقييم الأعمال، أما الحاضرون فقاموا بالتصويت عن طريق موقع الكتروني خلال الحفل، وتم احتساب عدد النقاط لجميع الرسامين وعليه فقد فاز الفنان أحمد مقيم بالمركز الأول، والفنان عمر جاسم الظفيري بالمركز الثاني.

وفي هذه المناسبة، قال مدير عام شركة «كاديلاك الغانم» محمد الطلخاوي: «نفتخر بالفنانين المشاركين وتعتبر تجربة مميزة ونحن فخورون بالإبداع الفني في الكويت. وتقديرا لهذه المواهب نظمنا معرض كاديلاك للفنانين الواعدين، وحصل الفائز الأول على تذكرة سفر ورحلة مدفوعة التكاليف درجة رجال الأعمال لمدة ثلاث ليال إلى دبي ومبلغ 500 دينار كويتي نقدا، أما الفائز الثاني فقد حصل أيضا على تذكرة سفر ورحلة مدفوعة التكاليف درجة رجال الأعمال لمدة ثلاث ليال إلى دبي.

ويمكن القول إن جميع الرسامين المشاركين أبدعوا في اللوحات التي قدموها، ولذلك كان الاختيار أمرا ليس بالسهل، ونتمنى لجميع المشاركين تحقيق النجاح نظرا للمواهب المبدعة التي يمتلكونها.

وفي الختام، توجه الطلخاوي بالشكر لجميع الحضور والمشاركين وللجنة التحكيم، وقد استمتع الحضور باللوحات الفنية التي قدمها الرسامون في معرض كاديلاك.