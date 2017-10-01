تعكف «تيسو» على إضافة حركة جديدة تماما إلى مجموعتها بدمجها في إحدى ساعاتها الفائزة. وتتمتع ساعة تيسو Everytime بتصميم كلاسيكي وأزلي، كما أن وجهها الناعم والنقي يرتقي بها إلى مقام ساعة عصرية للغاية، أما حركة Swissmatic فتضفي المزيد على الجوهر المعاصر لهذه الساعة، وهو ما يتيح للعلامة تقديم ساعة أوتوماتيكية بسعر لا ينافس. ويكمن السر في عملية تصنيعها المؤتمتة. علاوة على ذلك، فإنها توفر احتياطي طاقة لمدة تصل إلى ثلاثة أيام.

خيارات لا متناهية

سيحظى كل من يرتدي هذه الساعة باكتشاف الخيارات المختلفة التي تزخر بها. فسواء وقع اختياره على سوار من الفولاذ المقاوم للصدأ أو السوار الجلدي الناعم الفاخر أو سوار جلد التمساح أو حتى سوار NATO العصري مصنوع من الجلد أو النايلون أو القماش، فمن المؤكد أن النتيجة ستكون مدهشة دون أدنى شك. أيا يكن الطراز الذي تفضله أو مزاج اليوم، فإنه توجد ساعة من ساعات تيسو تناسب كل وقت.. الطراز أوتوماتيكي!

المزايا الفنية

- سويسرية الصنع.

- حركة Swissmatic توفر احتياطي طاقة لمدة تصل إلى ثلاثة أيام.

- علبة من الفولاذ المقاوم للصدأ بدرجة 316L وبلورة من الياقوت الأزرق مقاومة للخدش.

- مقاومة لضغط الماء حتى 3 بارات (30 مترا/ 100 قدم).

- سوار من الفولاذ الصلب المقاوم للصدأ بدرجة 316L مع مشبك مجوهرات.

- حزام جلدي أو قماشي أو اصطناعي بإبزيم قياسي.

- لمسة من الذهب الوردي بالكامل مطلية بتقنية الترسب الفيزيائي للبخار (PVD).

الأقطار:40 ملم.

وترمز علامة الزائد في الشعار إلى الجودة السويسرية والموثوقية التي أظهرتها Tissot منذ عام 1853. الساعات التي تباع في أكثر من 160 بلدا أصيلة، وفي متناول الجميع وتستخدم مواد خاصة، ووظائف متقدمة وتصميما دقيقا، كما تتميز Tissot بشعارها القائل «الابتكار تقليدنا»، وكان عيار العلامة التجارية العالي محط تقدير مرارا وتكرارا، فقد تم تعيين Tissot ساعة ضبط الوقت الرسمية والشريك الرسمي للعديد من الرياضات، بما فيها كرة السلة مع كل من بطولات NBA، وFIBA وCBA، وسباقات الدراجات الهوائية في كل من Tour de France وUCI World Cycling Championships، ورياضات السيارات مع MotoGPTM وبطولة FIM World Superbike Championship والرغبي من خلال بطولة الأمم الست التي تنظمها RBS، وOP14، ودوري أبطال أوروبا للرغبي وChallenge Cups، كما أنها ساعة ضبط الوقت الرسمية لبطولات المبارزة بالسيف، والهوكي على الجليد ودوري كرة القدم الأسترالية.