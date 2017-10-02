المطر: الحملة تستمر طوال شهر أكتوبر بهدف التشجيع على الفحص المبكر

أطلق بنك الكويت الوطني حملته السنوية «كوني واعية» بمناسبة الشهر العالمي للتوعية حول مخاطر سرطان الثدي، حيث ستستمر الحملة طوال شهر أكتوبر وتأتي تضامنا مع مرضى سرطان الثدي ودعما من البنك لمكافحة هذا المرض ونشر ثقافة الكشف الدوري بهدف الكشف المبكر عنه والوقاية منه.

وبهذه المناسبة، قالت مساعد مدير عام إدارة التواصل والعلاقات العامة في بنك الكويت الوطني منال المطر «إن هذه المبادرة تأتي في إطار الحملة السنوية التي يطلقها البنك على مستوى جميع فروعه وإداراته لتوعية المجتمع عموما والمرأة خصوصا بمخاطر سرطان الثدي وسبل الوقاية منه وضرورة الكشف المبكر عنه».

وأوضحت المطر أن حملة «كوني واعية» تهدف إلى التشجيع على القيام بالفحص المبكر وزيادة الوعي تجاه مخاطر مرض سرطان الثدي الذي يعتبر تهديدا حقيقيا لصحة المرأة، ويتطلب كشفا دوريا للحد من مخاطر الإصابة به.

وأضافت أنه على غرار كل عام يعد البنك حملة توعوية تشمل الموظفين إلى جانب صفحات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك NBK Official Page وتويتر [email protected] وانستغرام [email protected]، حيث يقدم البنك رسالة توعوية للتشجيع على الفحص المبكر وذلك مواكبة منه لهذه الحملة التي تنطلق تزامنا مع الشهر العالمي للتوعية بمرض سرطان الثدي.

ويأتي اهتمام البنك الوطني بالجانب الصحي والتوعوي انسجاما مع سياساته الراسخة للنهوض بمسؤولياته الاجتماعية وواجباته الانسانية، حيث يركز بشكل خاص على تطوير الرعاية الصحية بالاستثمار في هذا المجال، فبعد مساهمته في مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للأطفال، قام البنك مؤخرا بافتتاح أول وحدة لعلاج وزراعة النخاع والخلايا الجذعية في الكويت.

كما يقوم بدعم المراكز التي تعنى بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على غرار مركز 21، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي في المشاريع التنموية والتعليمية والصحية.

كما يحفل سجل الوطني بالأنشطة والمبادرات لدعم ورعاية القطاع الصحي الوثيق الصلة بحياة كل أفراد المجتمع الكويتي، على غرار حملة التبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم.