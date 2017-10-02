فيديوهات توعوية تضم نصائح وإرشادات لأطباء متخصصين في مستشفى المواساة

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، مشغل الاتصالات الأسرع نموا في الكويت، عن إطلاق حملة توعوية للوقاية من سرطان الثدي بعنوان «عناية أكثر» وذلك تزامنا مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي خلال شهر أكتوبر من كل عام، بالتعاون مع مستشفى المواساة الجديد في الكويت.

وستقوم VIVA بنشر فيديوهات توعوية عبارة عن نصائح وإرشادات لأطباء متخصصين في مستشفى المواساة الجديد على منصاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، انستغرام وسناب شات، للحث على الفحوصات الدورية وكيفية الوقاية من هذا المرض والتعامل معه.

وفي هذه المناسبة، قال عبدالرزاق العيسى، مدير إدارة اتصالات الشركات في VIVA: «إطلاقنا لهذه الحملة الصحية تأتي ضمن برنامج VIVA للمسؤولية الاجتماعية، إذ تحرص VIVA على المبادرة في الأنشطة والحملات التي تهدف إلى خدمة المجتمع ونشر التوعية بين أبنائه».

هذا، وتسعى VIVA لاتباع نهج متكامل وعصري في تنفيذ نشاطات المسؤولية الاجتماعية، بمشاركة أفراد عائلة VIVA وكل أطياف المجتمع، ما يخلق جوا من الود والألفة والتعاون، ويساعد على تطوير وإنماء الكويت.

وتستثمر VIVA في العلاقة التكافلية ضمن مفهوم العطاء بينها وبين عملائها وبين مختلف شرائح المجتمع، لإيمانها بأن العطاء جوهر النجاح.