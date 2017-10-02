تطلق شركة فيجور إفنتس السيمنار الاول بالموسم الثاني من نادي المعرفة 2017 وهي دورة لمدة يوم واحد بعنوان «النجاح في العمل: تمكين القيادة» في 17 أكتوبر الجاري، في منتجع هيلتون - المنقف، قاعة الدرة.

وسيقدم من قبل اخصائي السلوك البشري، معلم، ومؤلف ومؤسس معهد ديمارتيني د.جون ديمارتيني.

وتم تصميم هذا السيمنار لمساعدة القادة والمديرين ورجال الأعمال والتنفيذيين لرفع رؤى شركاتهم إلى مستوى جديد من القوة والتأثير.

وسيكتسب القادة نظرة ثاقبة للتعرف على مؤشرات السلوك البشري والديناميكيات الاجتماعية للشركات والتي تعتبر أساسا لبناء فرق العمل المبدعة، وزيادة المبيعات والإنتاجية.

كما سيتعلم الحضور التغلب على شعور الخوف من الفشل في عملهم أو وظيفتهم، ووضع الخريطة الديناميكية الاجتماعية الخاصة بمؤسستهم، وإتقان فن الاتصال وحل النزاعات على الفور وتدريب فرقهم على هذا النهج. ود.جون ديمارتيني متفان لتوسيع الوعي البشري والإمكانيات في جميع الأسواق والقطاعات الاجتماعية، ويسافر 360 يوما في السنة لأكثر من 56 بلدا لتبادل أبحاثه ونتائجه في جميع أنحاء العالم.

وقد ألّف أكثر من 40 كتابا وظهر في العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية والمقابلات المطبوعة على الصعيدين الوطني والدولي، كما ظهر في الأفلام الوثائقية مثل «The Secret» وشارك في منتديات مع متحدثين مميزين آخرين مثل ريتشارد برانسون، ستيفن كوفي، ستيف ووسنياك، بريان تريسي وديباك شوبرا.

ويتم تنظيم سلسلة نادي المعرفة ™ 2017 من قبل شركة فيجور افنتس بالتعاون مع شركة الجاز ويضم أعضاء نادي المعرفة هذا العام مستشفى هادى عضوا ذهبيا، وبنك وربة ومجموعة كوت الغذائية عضوا فضيا، وشركة نفط الكويت، أرامكس وبلاتينيوم جيم أعضاء للشركة ويدعم ورشة العمل إعلاميا الجمعية الدولية للدعاية والإعلان IAA.