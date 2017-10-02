محمد راتب

أكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية فيصل الحساوي حرص الهيئة على إنجاح مشروع القسائم الحدودية الزراعية «حيازة لكل مواطن» وتخطي كل العقبات التي تواجهه، ولاسيما مشكلة توفير المياه.

وقال الحساوي في تصريح صحافي إن «هيئة الزراعة» تدرس حاليا اعتماد آلية تكنولوجية جديدة لهذا المشروع من شأنها توفير ما نسبته 60% من المياه المطلوبة أو توفير تربة بركانية لتقليل سحب المياه.

وأضاف أن الهيئة ستبدأ قريبا توزيع نحو 700 جاخور للماشية في منطقة كبد، مبينا أن ذلك سيتم وفقا للشروط والضوابط المنظمة.

وفيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه ملف الزراعات التجميلية، قال الحساوي ان هناك العديد من الأسباب منها ما يتعلق بطبيعة الطقس في البلاد وارتفاع درجات الحرارة الى جانب المشروعات التطويرية الجاري تنفيذها.

كما أكد ان الهيئة على أتم الاستعداد لتسخير إمكاناتها وخدماتها وكوادرها، سعيا منها للارتقاء بالقطاع الزراعي وتحسين إنتاجيته، وزيادة نسب فرص النجاح لمشروعاته والعمل الجاد على ذلك، فالهيئة لن تدخر وسعا في ذلك وهي على استعداد للاستفادة من التعاون المثمر بينها وبين معهد الكويت للأبحاث العلمية، موضحا انه سيتم خلال الفترة المقبلة التركيز والعمل على مشروعات تأهيل وتطوير البيئة الصحراوية والبيئة البحرية في الكويت والسعي الجاد الى تحقيق أعلى مستويات النجاح والإنتاجية للقطاع الزراعي والسمكي الكويتي.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمبنى الهيئة الرئيسي مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية سميرة عمر في زيارة تهدف الى مناقشة الاوضاع الحالية للبحث العلمي في الكويت والتباحث حول أحدث المستجدات والتطورات في مجال البحث العلمي، وقد ثمن الزيارة لما لها من دور في تقوية أواصر التعاون البنّاء بين الجهتين وطرح الموضوعات ووضع الحلول ورسم خريطة جديدة للعمل الجاد لإثراء القطاع الزراعي والسمكي بالكويت.