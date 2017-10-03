شارك البنك التجاري الكويتي في رعاية المؤتمر الكويتي الأول للاختراعات والابتكــارات الطبيـــــة والجراحية الذي نظمته جمعية الجراحين الكويتية تحت رعاية وزير الصحة د.جمال الحربي.

وجاءت رعاية ومشاركة البنك التجاري الكويتي في هذا المؤتمر لتؤكد حرص البنك على تقديم كل سبل الرعاية والدعم للمؤتمرات والندوات والحلقات الطبية والصحية الهادفة إلى تحفيز جراحي الكويت على التدريب والتطور لصقل خبراتهم واطلاعهم على أحدث التقنيات والمستجدات العلمية والعملية في مجالات الجراحة والمجالات الطبية بشكل عام.

هذا، وقد تشرف جناح البنك التجاري بزيارة وزير الصحة د.جمال الحربي وكذلك رئيس جمعيه الجراحين الكويتية د.سلمان الصباح، الذي عبر بدوره عن شكره للبنك التجاري لدعمه للمؤتمر الكويتي الأول للاختراعات والابتكارات الطبية والجراحية، كما أشاد بدور «التجاري» وجهوده الواضحة في مجال المسؤولية الاجتماعية وتواصله مع مختلف الفعاليات التي تهم أفراد المجتمع.

هذا، وأوضح البنك التجاري الكويتي أن هذه الرعاية تأتي ضمن سلسلة مشاركات ورعاية البنك المستمرة للفعاليات المختلفة القائم على تنظيمها جهات ومؤسسات غير هادفة للربح بما يؤكد معه المسؤولية الاجتماعية المكرسة لخدمة كل أطياف المجتمع.