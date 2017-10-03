تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمبادرات وإطلاق برامج تعليمية

أعلنت شركة ليماك للإنشاءات، إحدى شركات المقاولات الرائدة في العالم، انها اجتمعت مع وزير المواصلات للمملكة المتحدة كريس غرايلينج على هامش زيارته الى الكويت يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الماضي، وقدمت الشركة له وللوفد المرافق شرحا كاملا عن مشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي (المبنى 2) الذي تم تصميمه من قبل الشركة البريطانية «فوستر اند بارتنرز ليميتد»، وهو من أضخم المشاريع الإنشائية في الدولة، كما تم أيضا عرض نشاطات الشركة الحالية في الكويت والفرص المستقبلية.

يذكر أن شركة ليماك تقوم حاليا ببناء مشاريع مختلفة في الكويت مثل مشروع البنية التحتية وأعمال الكهرباء في غرب عبدالله المبارك، ومشاريع أخرى حول العالم.

وقام مدير مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (المبنى 2) ريتشارد ميريدث خلال الاجتماع بتقديم شرح مفصل للوزير كريس غرايلينج والوفد المرافق له المكون من مسؤولين من السفارة البريطانية في الكويت ووزارة المواصلات البريطانية عن عمليات الشركة في العالم وسجل إنجازاتها الإنشائية بالمشاريع التي تم تنفيذها بوقت قياسي وقبل الموعد المحدد لها، ومنها مبنى محطة مطار اسطنبول الجديد «صبيحة كوشين الدولي» في وقت قياسي مدته 18 شهرا عوضا عن 36 شهرا.

حضر الاجتماع كل من القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى الكويت جاكي بيركن، ورئيس الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار سيمون ويليامز، ورئيسة مجلس الإدارة في شركة ليماك للاستثمارات وعضو مجلس الإدارة في شركة ليماك للإنشاءات إبرو أوزدامير، وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ليماك فايز جينك، وممثلون من شركة ليماك، وليماك الكويت، و«فوستر اند بارتنرز ليميتد»، و«مجموعة أروب»، و«كي إي أو للاستشارات».

وباشر ريتشارد ميريدث بعرض العديد من الفرص للشركات البريطانية، حيث قامت الشركة بالتعامل مع أكثر من 17 شركة بريطانية في السابق وترى الشركة التركية فرصة للتعاون.

وبهذه المناسبة، قال ميريدث «باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في تركيا مع أكثر من 50.000 موظف يعملون في 13 دولة. إننا نلتزم في شركة ليماك بإحداث فرق في كل مجتمع نخدمه، ومنذ إطلاق مشروعنا الأول في الكويت منذ أكثر من عام قدمنا الدعم للشركات الصغيرة، والمبـــادرات، وأطلقنا برامج تعليمية منذ البدء بأعمال إنشاء مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (المبنى 2).

ونأمل أن تسنح لنا الفرصة للعمل في المملكة المتحدة في المستقبل، ونشكر كريس غرايلينج ووفده على زيارتهم، ونتطلع إلى الترحيب بهم مرة أخرى».

وقامت شركة ليماك بتقديم مجموعة من مشاريع المطارات وتقوم بتنفيذها حاليا ومنها مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (المبنى 2).

يذكر أن شركة ليماك للإنشاءات أدرجت على قائمة أفضل 250 شركة للمقاولات العالمية لمجلة أخبار الهندسة، وهي إحدى الشركات الرائدة عالميا في إنشاء وإدارة مشاريع البنية التحتية والتي تأسست في العام 1976، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة شركات ليماك القابضة.