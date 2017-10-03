شركة الطرف الأغر، الوكيل لأرقى الماركات العالمية في الكويت، افتتحت أبواب بوتيك الطرف الأغر مارينا مول مرة أخرى وذلك يوم 24 سبتمبر 2017.

وتقدم معارض «الطرف الأغر» أشهر العلامات التجارية المرموقة في العالم مثل اغنر، شوبارد، بولغاري، ديور، غوتشي، مونتيغرابا، سلفاتوري فيراغامو، تاغ هوير وفيرزاتشي، حيث تتنوع التشكيلة في المعرض بين الاكسسوارات، والمجوهرات والساعات الفخمة.

قم بزيارة معارض الطرف الأغر مارينا مول بحلته الجديدة، والذي يفتح أبوابه كل يوم من الـ 10:00 صباحا وحتى الـ 10:00 مساء وعش تجربة الطرف الأغر.