المركز سيزود بسيارتي إسعاف بكامل تجهيزاتهما مع نظام نقل مباشر

كشف مدير إدارة العلاقات العامة بشركة معرض الكويت الدولي ضاري العيبان، أن الشركة بصدد افتتاح وحدة ثابتة ودائمة لمركز الإسعاف التابع لإدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة داخل ارض المعارض الدولية بمنطقة مشرف لخدمة روادها وأهالي المنطقة المحيطة بها.

وعلى الصعيد ذاته قال العيبان: ان هذه الخطوة تأتي استكمالا لمسيرة التعاون بين شركة معرض الكويت الدولي ووزارة الصحة، وفي إطار مسؤوليتها الاجتماعية والتزامها بخدمة المجتمع إسهاما منها تجاه مجتمعنا ووطنا المعطاء الكويت، وعليه قامت الشركة بتخصيص موقع خاص لهذا المركز بجانب مقر الإدارة الرئيسي للشركة، مضيفا ان أعمال انجاز هذه الوحدة قد شارفت على الانتهاء بصيغتها النهائية وتم تسليمها لإدارة الإسعاف والطوارئ الطبية التابعة لوزارة الصحة ومن المتوقع ان يباشر العمل بها منتصف شهر أكتوبر الجاري كوحدة ثابتة ومستقلة.

وأضاف: ان مركز اسعاف مشرف سيزود بسيارتي اسعاف بكامل تجهيزاتهما والتي تتصل مباشرة مع غرفة عمليات الإسعاف عبر نظام النقل المباشر مع دكتور الحوادث بالمستشفى والمسمى بنظام (Telemetry) لسهولة التعاطي مع تاريخ ملف أي مريض وسرعه تشخيص حالته وإنقاذه.

وشدد العيبان على ان المركز سيعمل بنظام 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، حيث يتمتع بطاقم عمل فني من 5 أفراد مؤهلين تأهيلا عاليا، وسيقوم بتوفير الخدمات الطبية والاسعافات الأولية وأدوية التدخلات السريعة، حيث سيعمل كعيادة طبية مستقلة لاستقبال الحالات الطارئة والحوادث المستعجلة، الى جانب نقل الحالات الأخرى التي تستدعي الذهاب للمستشفى بسيارة الإسعاف المتواجدة داخل ارض المعارض، بالإضافة إلى تقديم بعض الخدمات الأخرى مثل قياس ضغط الدم وقياس الحرارة وفحص نسبة سكر الدم، والكولسترول، والإنعاش القلبي والحالات الطارئة كضيق التنفس والحساسية وغيرها.

واختتم العيبان حديثه بالتأكيد على حرص شركة معرض الكويت الدولي والتزامها المطلق بحسن تنظيم معارضها وإنجاح فعالياتها لتظهر بشكل لائق ومشرف امام عملائها ورواد معارضها، واضعة نصب عينيها الحفاظ على سلامتهم داخل مرافق الشركة من خلال توفير الخدمات الطبية المتميزة والإسعافات الأولية اللازمة عبر مثل هذا المركز، ولتتجاوز خدماتها أرض المعارض ومحيطها لتصل إلى قاطني منطقة مشرف وغيرها من المناطق المجاورة.