دعم أنشطة الطلبة لتحقيق المزيد من النجاحات والتفوق خلال مشوارهم العلمي

استمرارا للمبادرات والمساهمات التي تعزز من مكانة بنك وربة في مجال المسؤولية الاجتماعية ودعم الطلبة المتفوقين والشباب، أعلن بنك وربة عن رعايته ومشاركته في حفل تكريم المتفوقين من طلبة كلية الطب في جامعة الكويت والذي سيقام بتاريخ 7 أكتوبر 2017 في فندق ميلينيوم الكويت. هذا، وسيتواجد في الحفل كبار الشخصيات، عميد كلية الطب وأعضاء الهيئة التدريسية.

ويأتي دعم ومشاركة بنك وربة لحفل تفوق كلية الطب لتعزيز التواصل الدائم مع أبنائنا الطلبة في جميع احتفالاتهم ذلك لإيمانه بأن الشباب هم عماد المستقبل والتطور في نهضة الكويت وأيضا لتعزيز خطة المسؤولية الاجتماعية لدعم الشباب ودعم مسيرة التفوق والتعليم، كما يسعى ويحرص دائما بنك وربة على تواجده في هذه الأنشطة والمناسبات التي تعطي الدافع لأبنائنا الطلبة لتحقيق المزيد من النجاحات والتفوق خلال مشوارهم العلمي.

حول هذه الرعاية، تحدث مدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي - مجموعة التخطيط الإستراتيجي، في بنك وربة أيمن سالم المطيري قائلا: «تأتي هذه الرعاية تنفيذا لرؤية واستراتيجية بنك وربة في تقديم مختلف أنواع الرعايات بما يخدم المجتمع بشكل فعال لاسيما تلك التي يمكننا من خلالها مكافأة الجيل الشاب على اجتهاده في سعيه لتحقيق أهدافه وتطلعاته من خلال الحصول على أعلى درجات التحصيل العلمي، كما نود أن نهنئ الطلاب وأهاليهم على تفوقهم وأن نؤكد لهم أننا لن نتوانى في مساندتهم على جميع الأصعدة».

بدوره، صرح رئيس رابطة طلبة الطب الكويتية أحمد محمد السنافي: «نثمن ونشكر رعاية بنك وربة لحفل المتفوقين كلية الطب - جامعة الكويت لهذا العام.

ان هذه الاحتفالية تهدف الى تحفيز الطلبة المتفوقين لكلية الطب وعددهم 150 طالبا وطالبة، ولباقي إخوانهم من طلبة الكلية على زيادة اجتهادهم ورفع مستواهم العلمي ليكونوا خير من يخدم هذا الوطن في المستقبل القريب في المجال الطبي».

وفي ختام الحفل، تم تكريم بنك وربة على مساهمته السخية في رعاية هذا الحدث ودعمه لأبناء هذا الوطن ومكافأتهم على اجتهادهم في نيل العلم بما يحقق رفعة علم الكويت في جميع المحافل.

الجدير بالذكر أن بنك وربة قد وقع في على اتفاقية تعاون في 5 من ديسمبر الحالي مع أكاديمية العلوم الحياتية يقوم بموجبها بتقديم تسهيلات تمويلية للعاملين في القطاع الصحي الراغبين في الانضمام إلى البرامج التدريبية التي تنظمها الأكاديمية التي تتمتع بمكانة ريادية بوصفها أول أكاديمية صحية في الكويت ومنطقة الخليج تؤمن برامج تدريبية للمحترفين في القطاع الصحي.

الأمر الذي يدل على التزام بنك وربة بدعم نهضة القطاع الصحي في الكويت.