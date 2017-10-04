أعلن البنك الأهلي الكويتي عن مشاركته لمستشفى رويال حياة خلال شهر أكتوبر في التوعية بمرض سرطان الثدي وتقديم عروض خاصة لعملائه.

وتشجيعا على الكشف المبكر لسرطان الثدي خلال هذا الشهر الخاص، يقدم البنك الأهلي الكويتي عرضين للعميلات من حملة بطاقات الأهلي، ويشتمل العرض الأول على فحص الماموجرام والسونار بتكلفة 20 دينارا كويتيا، علما ان التكلفة الأصلية 45 دينارا، أما العرض الثاني فيشمل الماموجرام والسونار إضافة إلى تحاليل تشخيصية أكثر دقة للإناث اللواتي لديهن تاريخ سابق للإصابة بالمرض أو يعانين من آلام، وتبلغ تكلفة تلك الفحوصات ضمن العرض 35 دينارا كويتيا بينما يصل السعر الأصلي إلى 75 دينارا.

ويتبنى البنك الأهلي الكويتي العديد من المبادرات خلال هذا الشهر العالمي تتضمن التوعية بمرض سرطان الثدي وتسليط الضوء على عوامل الوقاية منه.