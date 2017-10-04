تعطي شركة الملا الرائدة في مجال الصيرفة بالكويت كل طفل الفرصة لإظهار موهبته عبر استخدام رسومات أطفـال عملائها في تصميم تقويـمـهـا الـسـنوي.

وهذا التقويم الذي يتميز بانتشاره الواسع في الكويت، وسيتحول إلى لوحة رسم تبدعها أنامل الأطفال لإظهار مواهبهم الواعدة وقدراتهم الفنية، علما بأن المسابقة متاحة للأطفال تحت عمر 15 عاما، وستستمر لمدة شهر كامل من 27 سبتمبر 2017 لغاية 27 أكتوبر الجاري، وسيتم اختيار الفائزين الـ ١٢ والإعلان عنهم لتصميم صفحات التقويم في 5 نوفمبر من قبل لجنة متخصصة.

وتعليقاً على المناسبة قال مدير عام شركة الملا للصيرفة راكش جوشي: إن «هذا التقويم الذي نشاهده على مكاتبنا طوال العام يعتبر شيئا شخصيا لمعظم الناس وعبر هذه المسابقة لم نجد طريقة أفضل من إشراك عملائنا أنفسهم في ذلك وبث الروح الإيجابية والتأثير المميز عند مشاهدتهم رسومات أبنائهم على صفحات التقويم».

وسيحصل المشاركون الفائزون على جوائز نقدية مميزة إضافة إلى شهادات تقدير من قبل شركة الملا للصيرفة، وأغتنم هذه الفرصة لأتمنى لعملائنا وأطفالهم حظا موفقا في المنافسة.

قواعد وقوانين المسابقة متوافرة بالتفصيل على موقع شركة الملا الالكتروني Www.almullaexchange.com ولأي استفسارات، يمكن التواصل مع السيدة جينفر فالديز من قسم التسويق على البريد الالكتروني [email protected] أو على الرقم 51780421.