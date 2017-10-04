أعلنت كل من شركات (MTC Hygiene) وInfinity 2 Derma و«مركز تيجان الدولي لطب الأسنان المتخصصة في مجال الصحة والجمال رعايتها البلاتينية ومركز رويال لطب الاسنان الرعاية الذهبية لمعرض الصحة والرشاقة والجمال الثالث الذي تنظمه شركة (اكسبو- تاج) للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 5 ـ 7 أكتوبر الجاري بمجمع «الأفنيوز».

وأكدت هذه الشركات في بيان صحافي حرصها على رعاية هذا المعرض والمشاركة فيه بما يسهم في رفع مستوى التثقيف الصحي وإبداء الحلول العديدة لراغبي المعرفة والمهتمين بهذا المجال، مشيرة إلى مشاركة نخبة من أهل الاختصاص في المعرض إضافة إلى العديد من الجهات التي تعنى بهذا المجال ويسهم كذلك في تسليط الضوء على آخر الابتكارات والتقنيات التي توصلت إليها مجالات الصحة والرشاقة والجمال للمرأة والرجل.

وقالت مديرة التسويق التنفيذي في الشركة الصناعية للمنتجات الطبية (MTC Hygiene) الراعي البلاتيني في المعرض، علا بعدراني، إن مشاركة الشركة تأتي في إطار التسويق لفوط «ليدي سوفت» بشكلها الجديد.

وبينت بعدراني ان هدف الشركة هو إظهار المزيد من الاهتمام بالسوق الكويتي والمرأة الكويتية تحديدا، إذ تتطلع MTC Hygiene الى التواصل الدائم مع الزبائن والعملاء، والإجابة على استفساراتهم بطريقة مباشرة وتعريفهم عن كثب على منتجات الشركة وآخر مستجداتها.

وأكدت أن الشركة تطمح من خلال هذه المشاركة أيضا، إلى تقديم المزيد من النصح للمرأة والفتاة الكويتية وإرشادها كمستهلكة إلى المنتجات واطلاعها على نوعيتها وأصنافها وأساليب تصنيعها إضافة إلى الاستماع عن قرب إلى آرائها بغية معرفة تطلعات السوق الكويتي، والعمل على تحديث المنتج بشكل دائم حتى تتمكن من تلبية احتياجاتها بشكل متواصل.

وكشفت بعدراني أن الشركة ستقوم كذلك بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الثدي، بتوزيع منشورات توعية على الزائرين لإطلاعهم أكثر على مخاطر هذا المرض وإسداء النصائح عن كيفية مواجهة انتشاره وعلاجه والوقاية منه.

من جهتها، قالت مديرة عيادة infinity 2 derma سارة خلف، إن رعاية الشركة البلاتينية للمعرض ومشاركتها به تهدف إلى تعريف الجمهور بنشاطات العيادة، والخدمات التي يمكن لهم الاستفادة منها في هذا المجال وتتضمن زراعة الشعر والتجميل والعناية بالبشرة والليزر، مضيفة أن العيادة ستقدم خصومات خلال المعرض بنسبة 20% على جميع أنواع الحقن.

وأوضحت خلف أن السوق الكويتي مليء بمواد التجميل سواء كانت الطبية المفيدة أو السيئة والرديئة، لافتة إلى ضرورة عدم طرح أي من تلك المواد إلا بأخذ موافقة من وزارة الصحة وتقييمها من الناحية الطبية. وأشارت إلى أن أبرز الإنجازات والأعمال التي قامت بها العيادة هي زراعة الشعر بطريقة فريدة من نوعها وأكثر دقة وجمالا عن طريق «روبوت أرتاس».

بدوره قال المدير التنفيذي لمركز تيجان الدولي لطب الأسنان نبيل العبدالله، إن المركز وهو راع بلاتيني للمعرض حريص على التواجد دائما مع الجمهور من خلال المعارض لتقديم الخدمات المجانية وللتعريف عن نفسه من قبل كادر طبي متواجد خلال فترة المعرض فضلا عن تقديم الهدايا والكوبونات والخصومات الخاصة للجمهور.

وأشار العبدالله إلى أن المركز سيقوم بإرسال عيادة كاملة إلى المعرض مع طاقم طبي متكامل للكشف الكامل على المريض ووضع خطة علاج له، لافتا إلى أنه سيتم تقديم خصومات وعروض خاصة لجمهور معرض الصحة والرشاقة والجمال.

وبين أن السوق الكويتي يعد من أبرز الأسواق في مجال التجميل وعلاجاته، حيث يعتمد على أفضل وأحدث التقنيات والأجهزة التي توصل إليها هذا المجال عالميا.

ولفت إلى أن للمركز 5 أفرع منتشرة في جميع محافظات الكويت مع خدمة الاستقبال 24 ساعة على مدار الأسبوع لتوصيل خدمة مميزة وأفضل للجميع.

من جهته، قال المدير العام لمركز رويال لطب الأسنان، د.علي عاشور، إن المركز يتطلع من خلال رعايته الذهبية للمعرض إلى عرض خدماته وأساليب العلاج الحديثة التي يمتاز بها بطريقة سلسة ومبسطة بعيدا عن أجواء التوتر والرهبة.

وأضاف عاشور أن الخدمات التي سيعرضها المركز للجمهور خلال هذا الحدث تتضمن جراحة الفم والأسنان، وزراعة الأسنان، إضافة إلى الخدمات العلاجية وتشمل التركيبات بأنواعها، وحشوات الأسنان، وتقويم الأسنان، وعلاج اللثة، وتبييض الأسنان، وصحة الفم والأسنان، وعيادة الأطفال، مشيرا إلى ان نسبة الخصم التي ستقدم للجمهور خلال المعرض هي 30%.

وحول أهم المشروعات التي قدمها المركز في هذا المجال خلال الفترة الأخيرة، ذكر عاشور أن المركز قدم العديد من الندوات التوعوية في المدارس عن صحة الفم والأسنان وكيفية الاعتناء بهما وفحص أسنان الأطفال، وذلك انطلاقا من حرص المركز على صحة فم وأسنان الأطفال.

وأفاد بأن المركز قام أيضا بتوزيع المنشورات التوعوية لكل علاج لجميع المراجعين وجميع متابعي المركز على مواقع التواصل الاجتماعي.