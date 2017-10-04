غارسيا: هندوراس دولة تحظى بتنوع جغرافي وثقافي وفني وتراثي وتاريخي

ندى أبونصر

أقامت لجنة المرأة الدولية IWG حفلا خاصا بمناسبة بدء فعاليات موسمها الثقافي للعام 2017/2018 بحضور رئيسة اللجنة حرم السفير المصري د.هبة بركات وزوجات السفراء في فندق كراون بلازا.

استهلت افتتاحية النشاط بكلمة سفير جمهورية هندوراس نيلسون فالنسيا غارسيا الذي رحب بعضوات لجنة المرأة الدولية وجميع العاملين على نجاح هذه الاحتفالية. وقال ان هندوراس دولة صغيرة تقع في قلب أميركا الوسطى وتعتبر من المناطق المميزة لاستقطاب السياح وهي تحظى بتنوع جغرافي وثقافي وفني وتراثي وتاريخي، بالإضافة إلى شعب يتمتع بانفتاحه على الآخرين، مع وجود أكثر من 7 مجموعات عرقية تعود أصولها إلى ألف سنة مضت.

وأضاف: لدى هندوراس الكثير من الأماكن السياحية الجذابة، ليتمتع السياح بمجموعة واسعة من الخيارات، من آثار حضارة المايا القديمة إلى الشواطئ البلورية في منطقة البحر الكاريبي التي تتمتع بأكبر الشعاب المرجانية وثاني أكبر الشواطئ في العالم.

كما تعتبر هندوراس من البلاد المشجعة لأصدقاء البيئة حيث تتيح متابعة أكثر من 600 نوع من الطيور ومتابعة أنشطة متنوعة.

بدورها، أكدت رئيسة لجنة المرأة الدولية وحرم السفير المصري في الكويت د.هبة بركات ان اللجنة أطلقت مؤخرا موقعها على الإنترنت www.iwgkuwait.com، حيث سيتمكن زوار الموقع من الاطلاع على الانشطة المختلفة للجنة وعضواتها من زوجات السفراء والهيئات الديبلوماسية، ونحن نعمل بدورنا على التعريف بالحضارة والتراث الكويتي وأهم الأماكن التي لا بد من زيارتها في الكويت خاصة ان هناك الكثيرات منهن يأتين لأول مرة إلى دولة عربية ولا تتوافر لديهن معلومات كافية عن الثقافة العربية. وأضافت بركات: عمل هذه المجموعة مهم للغاية حيث تنظم عضواتها لقاءات دورية يتم خلالها تبادل الحوارات والثقافات فيما بينهن، ونحن نشجع زوجات السفراء على إبراز وإظهار المواهب المتنوعة الفنية والثقافية وفي شتى المجالات، ونقوم بعمل ورش عمل تدريبية لبقية العضوات.

وخلال الحفل تم عرض فيديو عن طبيعة هندوراس وثقافاتها، كما تضمنت عرضا للأزياء من قبل مصممة الأزياء الهندوراسية ميليسا فالنسيا، وبالتعاون مع اخصائية المظهر حنان الصراف وخبيرة التجميل دانا الفارس، كما قدمت مجموعتها الجديدة من الأزياء والاكسسوارات المستوحاة من الرسام الهندوراسي الأكثر شهرة سيسيرون. بعدها قدمت كل من حنان الصراف ودانا الفارس نبذة عن فن التجميل، واختتم الحفل بعرض أزياء خاص بجمهورية هندوراس.

كما تم عرض برنامج مجموعة المرأة الدولية لهذا العام حيث ستكون هناك ورش عمل، مثل ورشة الرسم وبرنامج طهي على مائدة حرم السفير وبرنامج لزيارات معالم الكويت مثل زيارة إلى متحف المغفور له الشيخ احمد الجابر الصباح بمدينة الأحمدي وكذلك هناك رحلات خارجية مستقبلا.