كشف فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، الوجهة الفندقية الأكثر فخامة في الكويت، عن تنظيم مجموعة متنوعة من نشاطات الطهو المخصصة لأطفال الجمعية الكويتية لمتلازمة داون، وذلك في إطار جهود الفندق الفعالة لتقديم الدعم للجمعية خصوصا والمجتمع المحلي عموما وتأكيدا على التزام الفندق بمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وقام الفندق بدعوة مجموعة من أطفال الجمعية للمشاركة في جلسات تحضير المعكرونة والبيتزا، وقد شارك عدد من الأطفال الذين أبدوا اهتمامهم بتعلم فنون الطهو، حيث استمتعوا بتجربة مميزة أظهروا خلالها إبداعاتهم في تحضير الكعك وتصاميم حلوى المارشميلو، كما تبادلوا المهارات فيما بينهم وتلذذوا جميعا بمذاق المأكولات الشهية التي قاموا بتحضيرها.

وبهذه المناسبة، قال المدير العام سافينو ليون: «تلعب الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون دورا بالغ الأهمية في حياة هؤلاء الأطفال، ولهذا نفخر بتعزير روابطنا القوية مع أفراد الجمعية في كل عام من خلال باقاتنا المتنوعة من النشاطات المسلية، ويسرنا أن نرى الأطفال يستمتعون بأوقاتهم، وأن نتيح لهم فرصة مميزة لتطوير قدراتهم واكتشاف مواهبهم ورسم أحلامهم وأمنياتهم المستقبلية».

بدورها، قالت حصة البالول، نائبة رئيس الجمعية الكويتية لمتلازمة داون: «نقدر كثيرا كل الجهود التي يبذلها فريق عمل فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة والتي تهدف إلى توليد مشاعر الترحيب والحفاوة في قلوب أطفال الجمعية في كل مناسبة، حيث تساهم هذه التجارب الفريدة والخاصة بأطفال الجمعية في إحداث فرق كبير بالنسبة لهم، كما أن علاقتنا الطويلة مع الفندق ساعدتنا كثيرا في دعم قضيتنا ونشر التوعية حول أهدافنا».