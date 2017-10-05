من خلال إصدار Handwerkskunst حصري، تستعرض ايه لانغه اند صونه قدرتها على تحويل البراعة الفنية المهنية إلى تحفة فنية حقيقية. يتألف المينا والغطاء الزجاجي المزود بمفصلة في ساعة 1815 Rattrapante Perpetual Calendar Handwerkskunst الجديدة، من الذهب الأبيض المطلي بالمينا الزرقاء مع نقوش بارزة متقنة.

تتميز الحركة المتجسدة بالتقنيات الزخرفية الخاصة بتركيبة نادرة ومذهلة من كرونوجراف إيقاف الثواني، ورزنامة دائمة مع شاشة عرض اطوار القمر. لفتت ساعة 1815 Rattrapante Perpetual Calendar في العام الذي اطلقت فيه الانتباه بشكل ملحوظ من ناحيتين: في يناير 2013 في معرض جنيف استقبلها المجتمع المهتم بالساعات بحماس شديد باعتبارها اتحادا جماليا وفنيا منطقيا للتقنيات الكلاسيكية الدقيقة التي تحتل موقعا متميزا بين اكثر نماذج القطع الميكانيكية تطورا في مجال صناعة الساعات.

في مسابقة الجائزة الكبرى للساعات في جنيف التي اقيمت في نفس العام لم تفز الساعة بالجائزة الكبرى في فئة التطويرات الكبرى فقط، ولكنها فازت ايضا بجائزة اختيار العامة.

وشكلت هذه الأداة الزمنية المميزة نقطة البدء المثالية لإصدار محدود بـ 20 ساعة من إصدار Handwerkskunst. هذه الساعة هي الموديل السادس من بين موديلات ايه لانغه اند صونه التي تتميز على وجه الخصوص بالزخرفة الفنية للحركة والمينا والإطار، لقد مثلت 1815 Rattrapante Perpetual Calendar من Handwerkskunst تحديا كبيرا امام واضعي اللمسات النهائية.