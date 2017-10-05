وفائي: المعرض سيعرف الجمهور بفوائد الاهتمام بالصحة والجمال وكيفية اتخاذ القرارات السليمة بشأن وسائل التجميل

أعلنت شركة «أكسبو- تاج» لتنظيم المعارض والمؤتمرات، إطلاق فعاليات الدورة الثالثة لمعرض «الصحة والرشاقة والجمال»، في مجمع «الأفنيوز» خلال الفترة من 5- 7 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من أهل الاختصاص في هذا المجال.

وقالت المدير التنفيذي للشركة، داليا وفائي في بيان صحافي، إن المعرض يجمع العديد من الجهات التي تعنى بمجال الصحة والرشاقة والجمال للمرأة والرجل، مشيرة إلى أنه سيسلط الضوء على آخر الابتكارات والتقنيات التي توصلت إليها مجالات الصحة والرشاقة والجمال للمرأة والرجل معا.

وأضافت وفائي: إن المعرض يساهم في رفع مستوى التثقيف الصحي وإبداء الحلول العديدة لراغبي المعرفة والمهتمين بهذا المجال، من خلال التعريف بفوائد الاهتمام بالصحة والرشاقة والجمال، وكيفية اتخاذ القرارات السليمة بشأن وسائل التجميل المختلفة، والإجابة عن مختلف أسئلة الجمهور بخصوص عمليات التجميل وطرق فقد الوزن وتجميل الأسنان ومعالجاتها المختلفة والمتطورة والاعتناء بالبشرة والرياضة وبرامج التغذية الصحية ومنتجات التجميل ومحاربة الشيخوخة وبرامج اليوغا.

وأوضحت وفائي أن المعرض يحظى بمجموعة من الرعايات والمشاركات من قبل المراكز المتخصصة في هذا المجال، لافتة الى أن الرعاية البلاتينية للمعرض تتمثل في شركات «نانا» و«مركز تيجان الدولي لطب الأسنان» و«الشركة الصناعية للمنتجات الطبية (ليدي سوفت)» وعيادة «انفنتي تو ديرما».

وذكرت أن المعرض يحظى أيضا برعاية ذهبية تتمثل في شركات «نيفيا- إيفا لمستحضرات التجميل» و«مجموعة علي عبدالوهاب» من خلال منتج (بايو أويل)، وشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، ورويال لطب الأسنان، ومستوصف ايفر يانج للتجميل، وهيلث بلانيت، واوبتي فاست (نستلة)، وشركة جوينت ميديكل الطبية وعيادة سكين كلينيك، علاوة على مشاركة كل من شركة البروتين الكويتية، وأرلا جروب (ستاربكس)، ونادي فيتنس فيرست، وطبيبي، وكبلر للمستلزمات الطبية، ومركز د.محمد عصر لطب الأسنان، وشركة عربي، وبيرفكت لايف، ومركز امباير لطب الأسنان، وشركة الصبيح التجارية، وبريب لمنتجات البشرة ومركز كمبريدج البريطاني لتخفيف الوزن.

«محمد ناصر الهاجري وأولاده»

من جانبها أوضحت مديرة الأصناف في شركة «محمد ناصر الهاجري وأولاده»، مريم إبراهيم، أن الشركة تتطلع من خلال رعايتها البلاتينية ومشاركتها في الدورة الثالثة من المعرض، إلى التواصل مع النساء والفتيات لفهم واكتشاف احتياجاتهم وزيادة الوعي الصحي عندهن ومساعدتهن على الاختيار الصحيح في مجال الصحة والعناية.

وذكرت إبراهيم، أن الشركة تحرص دائما على المشاركة في المعارض للتواصل مع العملاء وزيادة الوعي بتوفير المنتجات ذات الجودة العالية التي يستحقها الجمهور وتسويقها وشرح مزاياها، لافتة إلى أن الشركة ستقوم بتوزيع عينات مجانية من الفوط النسائية (نانا) وهو منتج عالي الجودة إضافة إلى تقديم شرح لمزايا ومواصفات منتجاتها.

وأضافت أن السوق الكويتي يعد من الأسواق المتقدمة، مشيرة إلى وجود إقبال شديد على المنتجات عالية الجودة وخصوصا المنتجات الأوروبية.

«جوينت ميديكال» بلدان جروب كويت

بدورها صرحت د.شيرين عطية العضو المنتدب لشركة «جوينت ميديكال» الراعي الذهبي للمعرض بأن الشركة بصدد طرح منتجات حصرية، حيث لدينا منتجات خاصة بالعناية بالبشرة والجسم والرشاقة، منهم الإيطالي والألماني. كريم «هيدرا ليفت» ويساعد الطبيعة دون استخدام موجات فوق صوتية أو غيرها، ستشرف عليه اخصائية إيطالية، يتم استخدامه لمدة 4 مرات شهريا أو أكثر حسب العمر، نوع الجلد وفق تقدير خبيرة التجميل.

مدة العلاج ساعة واحدة في كل مرة، يتم خلالها تنظيف البشرة تماما من السموم، وتفتح مسامات البشرة، يليها خطوات أخرى. بعد الانتهاء من كل جلسة، ستلاحظ النضارة التي كنت ترغب بالحصول عليها، عدا عن أنه يمكن استخدام المكياج فورا بعد انتهاء الجلسة دون الشعور بالقلق من الإصابة بحساسية البشرة. هذا المنتج لا يقتصر على الكبار، إذ يمكن للصغار استخدامه، كما بإمكان الشباب الذين لديهم حب الشباب أيضا استخدامه.

وسيتم توفير جلسة مجانية للوجه لزوار المعرض. وأيضا قناع (ماسك) عبارة عن مواد تجميل إيطالية «Play skin»، حاصل على براءة اختراع، وهو المنتج الوحيد على مستوى العالم الذي تنتجه الشركة. يمكن الحصول على هذا الماسك من الشركة أيضا، ومن مميزاته، تفتيح البشرة وتجديد نضارة الوجه، ويناسب كافة الفئات العمرية بما فيها الأطفال.

ومنتج برو فورما دايت (Pro Forma) وهو عبارة عن بديل سهل جدا وفعال عن مراكز الدايت وبرامج التخسيس الأخرى، ويطرح للمرة الأولى في الكويت، وفكرته البسيطة تقوم على تنظيم عملية التمثيل الغذائي (الميتابوليزم) لتخفيض الوزن بطريقة طبيعية دون تأثيرات جانبية، من خلال توفير مجموعة أغذية متكاملة عبارة عن 3 وجبات جاهزة يوميا على مدار فترات معينة طوال الشهر للحصول على الوزن المثالي المرغوب به.

وأضافت: ان الشركة ستوفر أحذية ألمانية لها براءة اختراع، تستخدم Reflexology التي تعمل على تحفيز المستقبلات الحسية للقدم، يتكون هذا الحذاء الطبي (Medic Shoes) من نتوءات بارزة الهدف منها تحفيز المستقبلات الحسية في القدم، عبارة عن مساج يعمل بطريقة الـ Reflexology أي تنبيه الجسم كله عن طريق القدم. هذه الأحذية مخصصة للذين يعانون من تنميل في القدم، برودة الأطراف، عدم الإحساس، السكر، الضغط، الأوعية الدموية الطرفية، ولكل من يشعر بالتعب والإرهاق بعد يوم عمل طويل. ويمكن الإحساس بالفرق فور الانتهاء من استخدام الحذاء ويمكن الحصول عليه عن طريق الشركة فقط.

«إيفا لمستحضرات التجميل»

من جهتها، قالت مديرة التسويق التجاري الإقليمي في شركة «إيفا لمستحضرات التجميل»، كاتي بشير، إن الشركة تهدف من خلال رعايتها الذهبية للمعرض إلى دعم المرأة بتقديم مجموعة متطورة بمكونات طبيعية من مستحضرات العناية الشخصية بأحدث التقنيات العالمية، مثل (إيفا سكين كلينيك جولد كولاچين) وهي تركيبة غنية بالكولاچين وحمض الهايلورونيك تعمل على تصحيح التجاعيد بلمسة من الذهب، و(إيفا سكين كلينيك كولاچين) بتقنية النانو ثلاثية الأبعاد للحصول على بشرة مشدودة وناعمة وإطلالة أكثر شبابا، و(إي كيراتين) وهي المجموعة الكاملة لإعادة بناء الشعر وحمايته بتأثير ثنائي المفعول، و(آلو إيفا) وهي مجموعة منتجات للعناية بالشعر بخلاصة الصبار الطبيعية.

وأوضحت بشير، أن شركة «إيفا لمستحضرات التجميل» تأسست كإحدى الشركات الرائدة في مجال المستحضرات الخاصة بالعناية الشخصية بخبرة تمتد لأكثر من ١٠٠ عام من الأبحاث المتطورة بدعم المؤسسة الأم لها «مجموعة شركات أرمانيوس»، مشيرة إلى أن شركة «إيفا» أصبحت اليوم مصدرا أساسيا لأكثر من 20 علامة تجارية من المستحضرات الشهيرة.

وذكرت أن «إيفا» الشركة تسعى إلى إثراء حياة الآخرين من خلال تقديم مبتكرات بتقنيات عالمية تثري عالم العناية الشخصية، لكي تغزو آفاقا جديدة ونضع معايير حديثة ليكون لديها تأثير إيجابي نحو المستقبل المنشود، لافتة إلى أنه استكمالا لشعارها «دورها تجمل حياتك»، سيتم توزيع عينات مجانية من (جولد كولاچين) من «إيفا سكين كلينيك».

وأفادت بشير بأن المجتمع الكويتي يعتبر من أكثر المجتمعات وعيا بمواد العناية بالبشرة والشعر، فهو دائما يبحث عن المنتج الأفضل والأجود والأحدث، وهذا ما تمتاز به منتجات «إيفا».

وأشارت إلى أنه تماشيا مع مهمتها ومسؤوليتها البيئية والمجتمعية، تمتلك الشركة سجلا حافلا من المساهمات في مجال الحفاظ على البيئة ومنها على سبيل المثال تجهيز مصنعها بمحطات متطورة لمعالجة مياه الصرف الصحي للحفاظ على النظام البيئي.

وأضافت أنه تم إنشاء مؤسسة «إيفا للخدمات الاجتماعية» بهدف تقديم الرعاية والخدمات المجتمعية من خلال إقامة البرامج المستدامة التي تقدم الفحوصات الطبية المجانية وفصول محو الأمية وتوفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.