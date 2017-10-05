في أجواء ساحرة وإطلالة مبهرة يقدم مطعم «بالميري» في فندق ومنتجع النخيل أشهى أطباق المأكولات العربية والغربية والآسيوية التي تتضمن جميع الأصناف وعلى مختلف الأذواق، حيث تقدم بحرفية فنية عالية على شكل بوفيه مفتوح من خلال طاولات نظيفة تثير الشهية، وابرز ما يثير الزائر الأجواء الهادئة والرومانسية الممزوجة بأنغام الموسيقى مع الديكورات الراقية والمناسبة وخصصت ادارة المطعم يوم الاثنين من كل أسبوع لعشاق المأكولات البحرية التي أعدت خصوصا لتناسب جميع الأذواق ومن المتوقع ان تشهد الأيام القليلة المقبلة تحديد أيام الاسبوع للأكلات الشامية والهندية وغيرها، كما ان المطعم يقدم اروع انواع الكعكات الخاصة بأعياد الميلاد والمناسبات الخاصة، اضافة الى عشاءات العمل كل ذلك بأسعار مميزة ومتميزة.

ويضم المطعم كوادر من الشيفات على اعلى المستويات من جنسيات عربية وأجنبية من ذوي الخبرات الفندقية المتراكمة، كما يضم المطعم ايضا فريقا متميزا من الشباب والشابات لاستقبال الضيوف ترسم البهجة والسرور وجوههم البشوشة تثير شهية الضيف للأكل.