أعلن البروميناد آيس، المركز الأول لتعليم وتدريب التزلج على الجليد، الواقع ضمن «البروميناد مول»، الوجهة المفضلة للعائلة للتسوق والتسلية في الكويت عن تنظيمها برنامجا تدريبيا متخصصا للتزلج على الجليد للأطفال بين 6-12 سنة.

ويستمر برنامج «تعلم التزلج» لمدة ستة أسابيع ابتداء من 1 أكتوبر، بجلستين أسبوعيا يومي الأحد والخميس أو الإثنين والأربعاء، حيث سيحظى الأطفال بدورة تدريبية أولية معمقة عن التزلج، بهدف منحهم الثقة الكاملة للتزلج بحرية على الجليد في نهاية الدورة.

وسيشرف على البرنامج فريق متخصص من مدربي أكاديمية البروميناد للتزلج، وهم مدربون معتمدون من المعهد الآسيوي للتزلج على الجليد، وسيتعلم الأطفال مبادئ التزلج وتقنيات جديدة خلال البرنامج التدريبي المتكامل، ما يمكنهم من التزلج باستقلالية ضمن جو تعليمي ممتع وآمن.

وصمم مدربونا الحائزون على العديد من الجوائز هذا البرنامج التدريبي للمبتدئين بحيث يبدأ المتدرب بالتوجيهات الأولية للتزلج على الجليد، يتبع ذلك القيام بتمارين الإحماء، ومن ثم القيام بجلسة تدريبية للتوازن على المزلاجات، كما وضعوا البرنامج لمساعدة الأطفال على تعلم التزلج بشكل تدريجي، ويتضمن ذلك ألعابا ونشاطات ممتعة لهم، وصولا إلى استعراض 10 مناورات بدءا من التزلج إلى الأمام والوراء، إلى الدوران والتوقف، وصولا إلى التزلج بانسيابية على الجليد، كما سيتم منح الأطفال جوائز في نهاية البرنامج.

وستكون أوقات الجلسات التدريبية بعد الدوام المدرسي، في «بروميناد آيس» يومي الأحد والخميس، أو الإثنين والأربعاء من كل أسبوع، ويمكن اختيار الوقت المناسب للتزلج من الفترات التالية: من الساعة 4 حتى 5 مساء، ومن الساعة 5:15 ظهرا حتى 6:15 مساء، ومن الساعة 6:25 حتى 7:25 مساء.

وتبلغ تكلفة البرنامج التدريبي 95 دينارا للطفل الواحد، ولا يتعدى عدد الأطفال المجموعة الواحدة 10 أطفال، فارتدوا زلاجاتكم ولا تفوتوا هذه الفرصة.