وربة للتأمين تحفظ نزاهة وحقوق المهنة الطبية والمرضى

التزاما بمسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تخدمه ودعم مهنة الجراحين الأساسية، شاركت وربة للتأمين مؤخرا في منتدى جمعية الجراحين الكويتيين الذي ناقش آخر التطورات في المهنة، أحدث وأفضل الممارسات في هذا المجال، وكذلك التأمين والامتثال والمساءلة القانونية الطبية.

وخلال المؤتمر، تحدث رئيس مجلس الإدارة أنور جواد بوخمسين عن الممارسات الدولية في تصميم وثائق التأمين للمسؤولية الطبية ودورها في دعم مهنة الجراحين، فضلا عن مسؤوليات وواجبات مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات ودور التمريض وغيرها من المؤسسات، وذلك لحماية حقوق المؤمن عليه والمدعي.

وقال بوخمسين: «في وربة للتأمين، نحرص على تقديم أفضل وثائق التأمين التي تتمثل في المعايير الموضوعة عالميا وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمهن الطبية التي تعد حساسة جدا وتستلزم الامتثال بمعايير معتمدة واحترام نزاهة المهنة حتى تتم تسوية المطالبات بشكل عادل، وذلك بعد تقييم وتوصيات مهنية وقانونية».

وأضاف بوخمسين: إن وربة للتأمين تمتلك فريقا قويا مكونا من خبراء طبيين وقانونيين لدعم مقدمي الرعاية الصحية والطبية.

ومن خلال نهجها الذي يعتمد على تلبية احتياجات العملاء في كل ما تقوم به، توفر الشركة كذلك قنوات مختلفة وشاملة لتسهيل التواصل والتفاهم، حيث تدعم هذه القنوات أنظمة متكاملة تعمل بها الشركة لتمكنها من توفير أعلى مستوى من الخدمة في حالات الطوارئ وعلى مدار السنة.

واختتم بوخمسين حديثه قائلا: «نحن فخورون في وربة للتأمين بكوننا روادا في مجال التأمين للمسؤولية الطبية، إذ أطلقنا هذا المنتج والخدمات التابعة له ترقبا لحاجته وأهميته للسوق الكويتي. في العام الماضي، أنجزت الكويت خطوة محورية في فرض التأمين على جميع المهن.

ولا تزال اللوائح المتعلقة بالتأمين للمسؤولية الطبية غير مفعلة بالكامل، ولكنها قد أحرزت تقدما إيجابيا إلى يومنا. نتطلع إلى دعم مساعي الحكومة في حماية وضمان جميع الحقوق في المجال الطبي حتى يصبح أكثر موثوقية».