حان الوقت السنوي للاستمتاع بالأقمشة الدافئة والألوان الهادئة والمريحة من نيولوك، التي تستوحى تشكيلتها لخريف وشتاء 2017 للنساء الطبعات والاقمشة المستخدمة من عدة حقبات زمنية، وتتضمن هذه الطبعات المحاكة الملكية والاقمشة المخملية المحروقة، إضافة الى المربعات ذات التصميم العتيق واللماع والاشكال من زمن الثمانينيات.

اللون الكاموني والبرونزي من ابرز الألوان التي يجب اقتناؤها، كما سيضفي الأحمر والوردي لمسة مشرقة لمظهرك. طبعة المربعات القديمة أساسية، يمكنك ملاحظتها على القطع الرسمية والقطع الخارجية ولكن تم إعطاء هذه الطبعة تصميم مطور على التوب ذات الكورسيه والمعاطف ذات الحجم الكبير.

اما للاكسسوارات، فتعتبر الاقراط ذات الشكل المميز والحقائب الصغيرة والكعب ذو الشكل المخروط من ابرز الصيحات التي ستوفر شكل ولمسات نهائية مثالية.

ويعتبر جاكيت الطيارين المطرز والفستان المخملي الأحمر والبوتس اللماع الفضي من اهم القطع الأساسية التي يجب اقتنائها.

أما للرجال، تقدم نيولوك الجاكيتات المنفوخة والألوان الجريئة وهي ابرز مميزات التشكيلة الجديدة، كما تتضمن اشكال الملابس الرياضية لتوفر اخذة جديدة على موضة التسعينيات. ويظهر تأثير الثقافات الفرعية على التشكيلة مع موضة Berghain المستوحاة من برلين وحياتها الليلة وطاقتها المميزة.

تلتقي الموضة الرياضية والملابس العملية لتوفر اخذة عملية ومطورة على ثقافة الشباب، تأثيرات الاسيد والمبيض تهيمن على التشكيلة مطبعة المربعات والتارتان. والمخمل هو قماش الموسم، اذ تضفي تشكيلة الألوان المتعددة بعدا جديدا ومميزا لتشكيلة Velvet Underground، مع التطويرات على البناطيل وجاكيتات البومرز المفضلة لدينا من الأدلة على هذه الاقمشة.

ومن ابرز مميزات تشكيلة Highrise اللمسات النهائية التقنية والتفاصيل العنلية، ارتداء الطبقات وإضافة اللون البرتقالي يكمل المجموعة.

وتتوافر مجموعة الخريف والشتاء في جميع متاجر نيولوك في الأفنيوز، البيرق مول في الفنطاس، السلام مول في السالمية، وبروميناد مول في حولي.