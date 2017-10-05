محمد هلال الخالدي

أعلنت شركة Ooredoo يوم أمس عن شراكتها الاستراتيجية مع Flying Start Triathlon في نسختها العاشرة يوم أمس في مؤتمر صحافي عقد في المبنى الرئيسي للشركة الكائن في مدينة الكويت، حيث أكدت الشركة اهتمامها الكبير لدعم الشباب والرياضيين وتحقيق تطلعاتهم، وذلك اتساقا مع قيمها الأساسية وتماشيا مع سياستها للمسؤولية الاجتماعية الممتدة على مدار العام.

وستعقد مسابقات «الترياثلون» خلال عطلة نهاية الاسبوع والتي تصادف 27 و28 من شهر أكتوبر الجاري في الجزيرة الخضراء، ويتضمن الترياثلون العديد من الانشطة منها سباق السباحة وسباق الدراجات وسباق الركض.

وتعليقا على شراكة Ooredoo الاستراتيجية مع Flying Start Triathlon، أكد مدير أول الرعايات والمسؤولية الاجتماعية والتواصل الاجتماعي لدى Ooredoo الكويت يوسف الشلال التزام الشركة بتقديم الدعم للشباب في مختلف مجالاتهم.

وأضاف الشلال: «نحن سعداء برعايتنا للأنشطة الرياضية والشباب، ودعمنا له يأتي من اهتمامنا بفئة الشباب ودعمنا لهم في شتى المجالات، ونتمنى لجميع المشاركين التوفيق والنجاح في الترياثلون».

وأضاف الشلال «تابعنا رياضة الترياثلون من قريب بعد رعايتنا البطل عبدالعزيز الراشد ولمسنا تفاعلا كبيرا من قبل الشباب فيما يخص المسابقات الرياضية».

وقد علق على هذه الشراكة الرئيس التنفيذي لدى شركة Provision للحلول الرياضة أحمد الحزامي قائلا: «نعتبر الشراكة بين شركة Provision للحلول الرياضية وOoredoo لكونها إحدى الشركات الرائدة في القطاع الخاص والداعمة للشباب وانشطتهم املين أن تكون شراكة مثمرة وطويلة الأمد».

ومن ناحيتها أكدت مدير الرعايات والمسؤولية الاجتماعية لدى Ooredoo سارة القبندي التزام الشركة بتقديم الدعم للشباب في مختلف مجالاتهم كالرياضة وأثنت على شغف أحمد الحزامي وأحمد الماجد لهذه الرياضة، وتولي الشركة اهتماما كبيرا لدعم الشباب وتحقيق تطلعاتهم، وذلك اتساقا مع قيمها الأساسية وتماشيا مع سياستها للمسؤولية الاجتماعية الممتدة على مدار العام.

بدوره صرح المدير التنفيذي لدى شركة Provision للحلول الرياضية أحمد الماجد «نعتبر الترياثلون من أكبر المسابقات في الشرق الأوسط وهدفنا اليوم خلق ثقافة جديدة لرياضة الترياثلون بالنسبة للأخلاقيات بين المتسابقين والانضباط والروح الرياضية.

ويأتي هذا الحدث على مستوى دول الخليج وأغلب دول العالم مع 600 متسابق. اليوم طرحنا فئتين جديدة وهم فئة الاطفال وفئة المبتدئين بهدف اعطاء الفرصة لمشاركة أكبر».

ومن ناحيته، أكد حامد الهزيم ممثل الهيئة العامة للرياضة حرص دعم الهيئة للأنشطة الرياضية وشكر شركة Ooredoo وشركة Provision على هذا السباق العالمي الذي سيحظى باهتمام كبير ومهم في الأوساط الشبابية.