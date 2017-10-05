سانت اونوريه باريس، هي اقدم صناع الساعات الفرنسيين جميعا، فهي وريث لخبرات فريدة من نوعها منذ العام 1885، فصناعتها للساعات دائما ما تجمع بين الابتكار والجرأة والاناقة الباريسية.

ونظرا لالتزامها طويل المدى بقضايا المرأة جنبا الى جنب مع رابطة «كويور جازيليس»، يتم حشد سينت هونور اليوم لجميع النساء كشريك لرابطة «لي كانسر دو سين، بارلونس ـ ان».

لذا، قامت بتزيين عملية صناعة الساعات الاخيرة بألوان الرابطة: اللون الوردي الفاتح، وهو لون الاصدار الخاص الذي تتميز به خصائص ساعة اليد كاريزما، وهو لون سوار الساعة الوردي الملتف حول اليد، فسحر هذا الشريط الوردي المتحفظ يذكرنا بالحاجة الى زيادة الوعي.

ان ساعة اليد كريزما ذات السوار الوردي متوافرة على موقع sainthonore.com عبر المتجر الالكتروني على هذا الموقع الالكتروني مع المجوهرات الاخرى، وذلك مقابل 250 يورو، ويذهب مبلغ 50 يورو من سعر البيع المذكور لصالح الرابطة «لي كانسر دو سين، بارلونس ـ ان».

متوافرة لدى متاجر روائع جنيف للساعات.