يقدم كل من فندق «جي دبليو ماريوت» مدينة الكويت وفندق «كورت يارد ماريوت» الكويت و«ريزيدانس إن ماريوت» الكويت باقات متميزة خاصة بالمواطنين والمقيمين، والأسر الزائرة من دول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل العروض خصومات كبيرة على الغرف في عطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى تشكيلة من المطاعم المتنوعة.

ويشمل عرض نهاية الأسبوع بوفيهات إفطار لذيذة ومختارة من أشهى الأصناف العالمية على قائمة مطعم «أتريوم» الشهير بفندق «كورت يارد ماريوت»، كما يضم الفندق كذلك العديد من المطاعم الأخرى منها المطعم الهندي المميز «سول آند سبايس» الذي يقدم مزيجا رائعا من التوابل الهندية المحضرة بشكل عصري وحديث، وقائمة طعام واسعة من الأطباق الهندية الأصيلة حسب الطلب، إضافة إلى المطعم الياباني «سوشي» الذي يقدم ألذ وأجود أنواع السوشي والساشيمي والعديد من الأطباق اليابانية الشهيرة.

ويمكن للنزلاء المقيمين في فندق «جي دبليو ماريوت» الخمس نجوم التمتع بأطباق فاخرة بأشهر مطعم ستيك في الكويت «تراس جريل» الذي يقدم أشهى وأفخر لحوم الأنغوس الأميركية ولحوم واغيو اللذيذة، إلى جانب المأكولات البحرية الطازجة على الغداء والعشاء، بالإضافة إلى أطباق شهية في المطعم الياباني «كي».

كما أطلق مطعم «كروس رودز» في فندق جي دبليو ماريوت الكويت العديد من العروض مؤخرا تشمل ليلة الأسماك كل يوم أربعاء، وليلة الأكلات الشرق أوسطية كل يوم إثنين على العشاء، أما ضيوف فندق «ريزيدانس إن ماريوت» الكويت فيمكنهم التمتع بشقق الفندق العائلية الشاسعة والمجهزة بكل مستلزمات الإقامة الطويلة، بالإضافة إلى اطلالة تخطف الأنفاس على أبراج الكويت والخليج العربي، وبوفيهات إفطار غنية بمطعم «بلندز» الفريد من نوعه.

وبمناسبة إطلاق هذه العروض والباقات المتميزة، قال مدير عام فنادق ماريوت الكويت جورج عون «نسعى دائما إلى تقديم كل ما هو جديد ومميز لضيوفنا الكرام، وذلك من خلال عروض خاصة وحصرية، والتي تأتي مكملة بخدمة عالية الجودة وموقع إستراتيجي في قلب مدينة الكويت بالقرب من أكبر وأفخم مراكز التسوق والخدمة الخمس النجوم التي لا تضاهى».