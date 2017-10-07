المهرجان مستمر حتى 14 الجاري

عبدالله الراكان

أطلق لولو هايبرماركت، بائع التجزئة الرائد في المنطقة، مهرجانا مدته 11 يوما للترويج للمنتجات المصرية في جميع محلاته بتاريخ 5 أكتوبر.

تم افتتاح المهرجان في فرع هايبرماركت الضجيج بواسطة سفير جمهورية مصر العربية في الكويت ياسر عاطف مع الإدارة العليا من لولو هايبرماركت، وبحضور حشد كبير من المتسوقين والمهنئين.

ويعرض مهرجان مصر، الذي يتم تنظيمه بين 4 و14 أكتوبر الجاري، مجموعة واسعة من الطعام المصري مشتملة على الجبنة الخصوصية، الفواكه الطازجة، الخضراوات الهشة، السمك، اللحم والزيتون. ومن ضمن المنتجات التي يتم تسليط الضوء عليها في المهرجان: المانجو الشهي، البرتقال، الفراولة، العنب، البطيخ والرمان.

وأيضا الروائع الثقافية تحتل جزءا من المهرجان وتبرز في الموسيقى والرقص الشعبي المصري، وهذا يشتمل على رقص الأحصنة الصعيدي، الزفة ورقص موكب الزفاف والتنورة الحيوية.

إضافة إلى ذلك، سوف يتم تقديم عروض سحرية خاصة إضافة إلى قيام المهرجون المغطون بالدهان بأنشطة ترفيهية للأطفال في الأمسيتين 5 و6 أكتوبر. كما سيتخلل فترة الترويج منافسات عديدة، مشتملة على تشكيل الطين وعرض أزياء للباس التقليدي للأطفال تحت سن 12.

إن مهرجان مصر يؤكد مرة أخرى التزام لولو هايبرماركت بالتفاعل مع زبائنها في كل نقطة من نقاط الاتصال.

ويقدم الترويج للناس القادمين من مجتمعات مختلفة فرصة الاجتماع والاستمتاع بثقافات ومأكولات بعضهم البعض.