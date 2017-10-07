الرعاة الذهبيون «علي عبدالوهاب المطوع» و«هيلث بلانيت» و«جلفار» و«Skin Clinic»

لميس بلال

أعلنت كل من شركات «علي عبدالوهاب المطوع» صاحبة العلامة التجارية (Bio-Oil) و«هيلث بلانيت» للمواد الغذائية والأدوية والفيتامينات والمعدات والأجهزة الطبية، وشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، وعيادة Skin Clinic، عن رعايتها الذهبية للدورة الثالثة من معرض الصحة والرشاقة والجمال الذي تنظمه شركة «اكسبو - تاج» للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 5 - 7 أكتوبر الجاري بمجمع «الأفنيوز».

«علي عبدالوهاب المطوع»

وقالت مديرة قسم مستحضرات العناية بالبشرة في شركة «علي عبدالوهاب المطوع» فؤادة يونس، إن الشركة ستشارك من خلال رعايتها الذهبية للمعرض بمنتجها الخاص بالعناية بالبشرة الذي أطلقته في الكويت (Bio-Oil) والذي يتكون من مستخلص نباتات وفيتامينات تساعد على تحسين مظهر الندوب وعلامات تمدد الجلد.

وأضافت يونس، ان رعاية الشركة ومشاركتها في الدورة الثالثة للمعرض، تهدف إلى التواصل المباشر مع مستخدمي منتجها (Bio-Oil) والاستماع إلى آراء الناس والرد على استفساراتهم، وفتح المجال بشكل أكبر للتعريف بمنتجات الشركة المختلفة.

وأوضحت ان المنتج (Bio-Oil) مصنوع من فيتامين «أ» و«هـ» وزيوت زهرة الاذريون، الخزامى، ونبات اكليل الجبل وزيت البابونج، إضافة الى المكون الفريد له وهو زيت البرسيلين.

وبينت أن الحمل يعد السبب الرئيسي لعلامات تمدد البشرة عند النساء، فيما تظهر هذه العلامات لدى الرجال نتيجة زيادة أو نقصان الوزن ورفع الاثقال، لافتة إلى أنه ينصح باستخدام (Bio-Oil) المتوافر بثلاثة أحجام وبأسعار مناسبة للجميع، للذين يريدون المحافظة على اللياقة ومظهر الجسم من دون علامات التمدد.

وذكرت يونس أن زيت (Bio-Oil) حاصل على جوائز دولية في 17 بلدا باعتباره أفضل منتج لعلاج الندوب وتمدد البشرة، وأفضل منتج لعلاج علامات الحمل، وأفضل منتج للعناية بالبشرة.

«هيلث بلانيت»

من جهتها، قالت المدير العام لشركة «هيلث بلانيت» للمواد الغذائية والاتجار بالأدوية والمعدات والأجهزة الطبية، سهام الزنكي، إن الشركة تتطلع من خلال رعايتها الذهبية ومشاركتها في المعرض، إلى مساعدة الجمهور على العيش بحياة صحية أكثر سعادة، وذلك من خلال طرحها لمزيج من المنتجات التي تحمل العلامات التجارية للمصانع العالمية الشهيرة، فضلا عن امتلاكها المعرفة والخبرة في تقديم الخدمات الفريدة والمميزة للعملاء.

وأوضحت الزنكي، ان الشركة تقدم خلال المعرض مجموعة من المكملات الغذائية (فيتامينات - معادن - أعشاب) إضافة إلى منتجات رياضية صحية وغيرها.

وعن أبرز المشروعات والإنجازات التي قامت بها الشركة في هذا المجال خلال الفترة الأخيرة، ذكرت الزنكي، أن الشركة تعمل حاليا في إدارة أكثر من 25 علامة تجارية عالمية شهيرة في عالم الصحة والرشاقة والتي توزع أكثر من 1000 منتج، علاوة على امتلاكها 11 معرضا منتشرا في مختلف مناطق الكويت، إضافة إلى أن منتجاتها متوافرة في الصيدليات وفي المجمعات التجارية الضخمة في البلاد.

«جلفار»

من جانبه، قال مدير شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، د.أحمد سليمان، إن الشركة تهدف من خلال رعايتها الذهبية للدورة الثالثة من المعرض إلى تقديم خدمة توعوية وتثقيفية للحضور حول كل ما يهم صحة المرأة وآخر المستجدات والمستحضرات التي تعتني بصحة وجمال المرأة.

وأشار سليمان إلى أن الشركة تعرض خلال هذا الحدث منتجات وثيقة الصلة بصحة وجمال المرأة مثل MEBO & MEBO SCAR الذي يعالج الحروق والجروح دون ترك أي أثر ما يحافظ على جمال الوجه والجسم، وكذلك كريم الـDEXIPAN الذي يقي من جفاف وتشققات الجلد، لافتا إلى أن تلك المنتجات تم تجريبها وأثبتت كفاءتها فضلا عن كون أسعارها في المتناول.

وعن عمل الشركة ومشروعاتها في هذا المجال، قال سليمان، إن شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) التي تأسست عام 1980 تعد أكبر شركة مصنعة للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تنتج ما يزيد على 200 منتج مسجل بعلامة تجارية عبر منشآت تصنيعها البالغ عددها 15 مصنعا.

ولفت إلى أن من أهم المشاريع الحديثة للشركة افتتاح مصنع (جلفار) بالمملكة العربية السعودية وتدشين JULPHAR LIFE ومصنع GULF INJECT المختص بالمحاليل والأدوية المخصصة للحقن إضافة الى تقديم أحدث جهاز أميركي للمتابعة المستمرة لمستوى السكر في الجسم DEXCOM.

Skin Clinic

بدورها، قالت استشارية أمراض جلدية وتجميل الجلد بالليزر فيSkin» Clinic» د.غنيمة العمر، إن رعاية العيادة الذهبية للمعرض تأتي بهدف عرض الخدمات والمنتجات وأحدث التقنيات الحديثة لشد البشرة والخدمات والتقنيات الحديثة للأسنان.

وأوضحت العمر ان العيادة ستقدم خلال المعرض جميع خدمات العيادة وأقسام البشرة والليزر بما فيها حقن (الفيلرز والبوتكس) وقسم الأسنان، لافتا إلى أن العيادة ستقدم نسبة خصم على خدماتها للجمهور خلال أيام المعرض تتراوح بين 25% و50% للعلاجات المتعددة وأحدث تقنيات شد البشرة وعلاج ترهلات الجلد من غير جراحة.

وبينت أن العيادة قامت باستحداث قسم الأسنان بأفضل الكوادر الطبية والاجهزة والتقنيات الحديثة، إضافة إلى زيادة طاقم (Skin Clinic) بأفضل أطباء الجلدية والتجميل فضلا عن استخدام تقنية (الثيرا) والخيوط الحديثة، مشيرة إلى أنه في القريب العاجل سيتم الكشف عن أهم وأضخم مشروع في الشرق الاوسط ستقوم به العيادة في هذا المجال.