انضمت هوبلو إلى احتفالات الذكرى السنوية الـ٧٠ لفيراري في مارانيلو وقدمت إصدارا خاصا من ساعة تكفرايم توربيون كرونوغراف لتباع خلال مزاد علني.

ويقول ريكاردو غوادالوبي، المدير التنفيذي لهوبلو: تتصدر فيراري قمة الفن في عالم السيارات، وإننا نفتخر بمشاركتها تلك الروح السباقة.



إن ساعة تكفرايم هي نتيجة جهود فريق يجمع بين براعة الشركتين في عملية بدأت في مقر فيراري في مارانيلو وانتهت عند هوبلو في نيون.



كما أنها وسيلتنا لنتمنى سنة سعيدة للكافالينو رامبانتي (أي الحصان المتبختر وهو شعار فيراري).

يصادف هذا العام أن يكون عام الحصان المتبختر إذ بدأ العقد السابع لقصة فيراري الرائعة، بنت خلاله هذه الأخيرة تاريخا حافلا بالابتكارات والإنجازات، بالإضافة إلى عدد كبير من السيارات الخلابة.



ربطت ساعات هوبلو اسمها بأسطورة المحركات هذه منذ خمسة أعوام، وقد جددت هذه الشراكة لمدة أطول.



وتمثل الشراكة روابط متينة بين عالم السيارات السريعة والساعات الفخمة، كما عززت التواصل بينهما.

احتفلت فيراري بعيدها الـ ٧٠ في التاسع من سبتمبر خلال حفل عشاء فخم في مارانيلو، أقيم خلاله مزاد علني لبيع تشكيلة من السيارات الاستثنائية واكسسوارات أخرى تحمل شعار الحصان الموجود على سيارات فيراري.



ولهذه المناسبة، قدمت هوبلو إصدارا محدودا ذات تصميم يرتكز على ساعة تكفرايم فيراري ٧٠ ييرز توربيون كرونوغراف.

أطلقت مجموعة تكفرايم فيراري التي نتجت عن شراكة بين صانعة الساعات وصانع السيارات في معرض بازلوورلد ٢٠١٧، وهي أول تصميم خارج نطاق السيارات تم تصميمه من قبل فريق فيراري والذي هو سينترو ستايل، بقيادة فلافيو مانزوني.



وباستخدام حركة هوبلو توربيون كرونوغراف «المحرك» كنقطة انطلاق، قام المصممون الإيطاليون بتطوير الساعة حسب نفس العمليات الإبداعية المستخدمة في هيكل السيارة الرياضية، لتحقيق وزن خفيف جنبا إلى جنب مع إطار صلب.



بعد ذلك أضافت صانعة الساعات السويسرية «محرك» عالي الأداء إلى هذا الهيكل وهو حركة كاليبر HUB6311 اليدوية التعبئة، التي تحتوي على 253 جزءا والتي تتمتع باحتياطي طاقة لمدة 5 أيام. تم تجهيز هذه الآلية الفريدة من نوعها بتوربيون ذات أداء حصري، ولها أيضا ميزة كرونوغراف.

ويختلف هذا النموذج الفريد الذي تم تقديمه في المزاد العلني بعلبته الهيكلية -الهيكل- المصنوعة من الكاربون بيك (كيتون عديد الإيثر)، وهي مادة متعددة الطبقات ومضادة للحساسية، والعلبة الأساسية -غطاء المحرك- المصنوعة من ذهب كينغ غولد التي من اختراع وصنع هوبلو. أما القرص الذي يحمل شعاري هوبلو وفيراري، فيستلهم من عدادات لوحات أجهزة فيراري. ويكشف التصميم هذا عن آلية الحركة، التي تظهر من خلال القرص، كما يتيح لمحة عن اللمسة طلاء أنثراسايت الروثينيوم الجميل.

العلبة هيكلية، من الكاربون بيك أحادي الاتجاه، وظهرها تيتانيوم معالج بمادة PVD باللون الأسود، مع نقش UNIQUE PIECE بالورنيش الأسود اللامع.

والكريستال صفير مطلي بمادة مضادة للانعكاس من الداخل والخارج، كريستال الغطاء الخلفي صفير مطلي بمادة مضادة للانعكاس من الداخل، يحمل نقش «Ferrari 70 Years»، مقاومة الماء 30 مترا أو 3 وحدات ضغط جوي، القرص صفير، طلاء أسود غير اللامع والعقارب مصقولة، مطلية بالذهب 5N ومادة SuperLuminova باللون الأبيض، والبراغي بشكل H من لذهب 5N، رأس ملمع، تجويف وشقوق مسفوعة مجهريا، التاج: كينغ غولد براق.

ترصيع بالتيتانيوم المعالج بمادة PVD باللون الأسود، مع نقش لشعار فيراري (الحصان المتبختر)، مسجل، نظام ختم مزدوج.

الزر الضاغط: مقبض من التيتانيوم المعالج بمادة PVD باللون الأسود، مسفوع مجهريا.

آلية الحركة معيار حركة HUB6311، توربيون كرونوغراف يدوي التعبئة، مطور ومصنع من قبل هوبلو.

واحتياطي الطاقة 115 ساعة، والحزام مطاط أسود أملس (قابل للتبديل)، مع إبزيم قابل للطي من التيتانيوم المعالج بمادة PVD باللون الأسود، وتيتانيوم أو كينغ غولد مع شعار هوبلو المعبأ بالورنيش الأسود اللامع.