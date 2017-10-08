في إطار الفعاليات الإنسانية التي تجسد مفهوم العمل الاجتماعي التطوعي، قام البنك التجاري الكويتي مؤخرا بتنظيم حملة للتبرع بالدم، وقد شهدت الحملة إقبالا كبيرا من قبل الموظفين الذين تسابقوا على تلبية الواجب الإنساني على اختلاف مستوياتهم الوظيفية.

وفي تعقيبها على تنظيم البنك لهذه الحملة قالت مساعدة المدير العام، إدارة الإعلان والعلاقات العامة في البنك التجاري الكويتي، أماني الورع: «لقد جاء تنظيم هذه الحملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي انطلاقا من إيماننا بضرورة رفع مخزون الدم الاستراتيجي لدى بنك الدم وتغذية المؤسسات العلاجية بالكميات اللازمة منه لإنقاذ حياة المرضى، لاسيما في ظل الحاجة الماسة للدم من قبل المؤسسات الصحية والمستشفيات».

وكشفت أماني الورع ان تنظيم هذه الحملة قد حظي بدعم كبير من قبل رئيس مجلس الإدارة علي الموسى والإدارة العليا بالبنك، حيث حرصا على زيارة ومتابعة المتبرعين وشكرهم على تلبية الدعوة التي أطلقتها إدارة الإعلان والعلاقات العامة بالبنك من أجل التبرع بالدم.

وتابعت الورع: إن البنك التجاري الكويتي يحرص على تكريس مفهوم العمل الاجتماعي التطوعي بين موظفيه بدعوة الموظفين للمشاركة في العديد من الفعاليات الإنسانية والخيرية ومنها هذه الحملة، حيث قامت إدارة الإعلان والعلاقات العامة بتوجيه رسائل للموظفين للمشاركة في هذه الحملة والتي ساهمت في تعزيز وعي الموظفين حول ثقافة التبرع بالدم من خلال التعريف بالفوائد الناتجة عن التبرع بالدم لكل من المتبرع والمتبرع له، مؤكدة في نفس الوقت أن البنك ينظم من وقت لآخر حملات مشابهة وينظم فعاليات لموظفيه من أجل التبرع بالدم وزيارة بنك الدم المركزي لترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية التي يدعمها البنك.

واختتمت أماني الورع تصريحها متوجهة بالشكر لمسؤولي بنك الدم المركزي الذين بادروا بإرسال طاقم طبي متميز أظهر تعاونا ومهنية عالية ومشيدة بالإقبال اللافت من قبل الموظفين للتبرع بالدم والذي ساهم بدون شك في إنجاح هذه الحملة.