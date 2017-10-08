نظّم البنك الأهلي المتحد بنجاح حملة للتبرع بالدم، والتي أطلقها من مقره الرئيسي في الثالث من شهر أكتوبر الجاري لصالح بنك الدم، حيث شارك عدد كبير من موظفي البنك في التبرع بالدم، لدعم هذه الحملة التي تهدف إلى زيادة احتياطي بنك الدم، ومساعدته للقيام بدوره الفعال في إنقاذ أرواح المرضى والمصابين ممن يحتاجون لنقل الدم.

جدير بالذكر أن البنك الأهلي المتحد أطلق هذه الحملة للتبرع بالدم تعزيزا لدوره في المسؤولية الاجتماعية، ولتشجيع موظفيه على العطاء الإنساني، والمساهمة في زيادة الوعي بأهمية التبرع بالدم.

وبهذه المناسبة، أفاد البنك الأهلي المتحد في بيان صحافي: «نحن فخورون بهذه المبادرة الإنسانية القيمة، حيث يعد التبرع بالدم مساهمة قيمة في كل المجتمعات، كما أن عملية التبرع بالدم رغم أنها بسيطة للغاية، ولكنها قد تنقذ حياة من يحتاج لنقل الدم».

كما أشاد البنك الأهلي المتحد بالإقبال الشديد الذي شهده من موظفيه على التبرع، والذي لولاه لما شهدت هذه الحملة النجاح الذي تحقق، مؤكدا على أهمية زيادة الوعي بمزايا التبرع بالدم لمواجهة الطلب المتزايد على الدم لمعالجة الإصابات ومرضى الجراحة، وأوضح البنك أنه يحرص دائما على القيام بدور فعال في المجتمع، وأن يكون موظفوه قدوة حسنة للعطاء للمجتمع.