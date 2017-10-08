يستعد منتجع ريجنوم كاريا جولف وسبا، الكائن في إقليم أنطاليا، لاستضافة بطولة الخطوط الجوية التركية المفتوحة للجولف في شهر نوفمبر المقبل، للسنة الثانية على التوالي في ملعب كاريا للجولف الحائز على عدة جوائز والمؤلف من 18 حفرة.



تستمر فعاليات البطولة من 2 لغاية 5 نوفمبر، وهي الجولة السادسة من أصل 8 جولات تابعة للدوري الأوروبي للجولف، وتحديدا بطولة رولكس، وهي الفئة الأعلى.

وستنطـلـق بطـولـــة الخطوط الجوية التركية المفتوحة للجولف في دورتها الخامسة، وستشهد تنافس نخبة من لاعبي الجولف من جميع أنحاء العالم على جوائز بقيمة 7 ملايين دولار، ومن بينهم 3 لاعبين فازوا بالميداليات الأولمبية العام المنصرم، وهم جاستن روز، وهنريك ستنسون، وماتا كوشار.



فاز لاعب الجولف الدنماركي ثوربيورن أولسن بالبطولة العام الماضي، واللافت أن البطولة هذا العام هي الفعالية الأولى من بين 3 فعاليات تجمع ثلاثيا مرموقا من الفائزين بالميداليات الأولمبية، والذين سيتبارون على ختام الدوري الأوروبي في موسم «السباق إلى دبي».

وللعام الثاني على التوالي، سيواجه المتبارون ضربة غير معهودة في لعبة الجولف، وهي ضرب الطابة عن سطح إحدى فلل بارون في منتجع ريجنوم كاريا جولف وسبا باتجاه الحفرة رقم 16 في الملعب.

وقال علي شفق أوزتوريك، رئيس مجلس إدارة منتجع ريجنوم كاريا جولف وسبا: «يسرنا أن نستضيف واحدة من أعرق بطولات الجولف في ملعب كاريا للجولف للعام الثاني على التوالي.



سنرحب مجددا بنخبة من أفضل لاعبي الجولف حول العالم، مما سيساهم في تعزيز مكانة بيليك على خارطة بطولات الجولف العالمية».

وكانت الرابطة الدولية لمنظمي جولات سياحة الجولف IAGTO قد اختارت منتجع ريجنوم كاريا جولف وسبا عام 2008 كأفضل وجهة للجولف، فهو يضم ملعبين بمواصفات عالمية، هما نادي كاريا للجولف والنادي الوطني للجولف.



يشتهر نادي كاريا للجولف بأنه أول ملعب مضاء يشمل 18 حفرة في أوروبا، لذا وقع الاختيار عليه لاستضافة البطولة، فيما يضم النادي الوطني للجولف المجاور 27 حفرة ليستمتع بها المتفرجون والضيوف خلال المسابقة.