شاهين الغانم: نؤمن بأن الشباب هم عماد المستقبل والتطور لنهضة الكويت

استمرارا للمبادرات والمساهمات التي تعزز من مكانة بنك وربة في مجال المسؤولية الاجتماعية ودعم الطلبة والشباب، كرم بنك وربة الطلبة المتفوقين من طلبة كلية الطب في جامعة الكويت وذلك في حفل اقيم يوم السبت الماضي 7 الجاري في فندق ميلينيوم الكويت. هذا، وشارك في حفل التكريم الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم وكبار الشخصيات وأعضاء الهيئة التدريسية.

وحول حفل التكريم، تحدث الرئيس التنفيذي في بنك وربة شاهين الغانم قائلا: «يأتي دعم ومشاركة بنك وربة في حفل تفوق كلية الطب لتعزيز التواصل الدائم مع أبنائنا الطلبة في جميع احتفالاتهم، لإيماننا بأن الشباب هم عماد المستقبل والتطور لنهضة الكويت وأيضا لتعزيز خطة المسؤولية الاجتماعية لدعم الطلبة ودعم مسيرة التفوق والتعليم.

كما يسعى ويحرص دائما بنك وربة على التواجد في هذه الأنشطة والمناسبات التي تعطي الدافع لأبنائنا الطلبة لتحقيق المزيد من النجاحات والتفوق خلال مشوارهم العلمي».

بدوره، قال رئيس رابطة طلبة الطب الكويتية أحمد السنافي: «نشكر الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم على تكريمه ومشاركة أبنائه الطلبة المتفوقين من طلبة كلية الطب جامعة الكويت لهذا العام».

واضاف: ان هذا التكريم يهدف الى تحفيز الطلبة المتفوقين لكلية الطب ولباقي إخوانهم من طلبة الكلية على زيادة اجتهادهم ورفع مستواهم العلمي ليكونوا خير من يخدم هذا الوطن في المستقبل القريب في المجال الطبي.

جدير بالذكر أن بنك وربة وقع اتفاقية تعاون مع أكاديمية العلوم الحياتية يقوم بموجبها بتقديم تسهيلات تمويلية للعاملين في القطاع الصحي والتي تتمتع بمكانة ريادية بوصفها أول أكاديمية صحية في الكويت ومنطقة الخليج تؤمن برامج تدريبية للمحترفين في القطاع الصحي، الأمر الذي يدل على التزام بنك وربة بدعم نهضة القطاع الصحي في الكويت.