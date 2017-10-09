أعلنت آلفا ستور، وهي الموزع ومركز الخدمة المعتمد لشركة آبل بالكويت، عن ختام البرنامج التدريبي الصيفي للدفعة الأولى بالتعاون مع «لوياك»، وقد بدأ هذا البرنامج التدريبي منذ 23 يوليو الماضي واستمر حتى 23 أغسطس الماضي.

ورحبت إدارة آلفا ستور بالمتدربين الجدد، وقد تم تقديم شرح مفصل لهم عن برنامج التدريب وأهدافه، كما قدمت لهم بعض النصائح والمعلومات والارشادات الخاصة بالأجهزة، وكيفية التعامل مع العملاء وتقديم الدعم لهم طبقا للمعايير العالمية، بالإضافة إلى التعرف على جميع أجهزة آبل من ماك ـ آيباد ـ آيفون ـ سماعات البيتس والإكسسوارات.

من جانبه، تحدث مدير «آلفا ستور» أنور أبو دراز عن إتاحة فرصة المشاركة لمتدربي «لوياك» لما فيها من إضافة فائدة وخبرة عملية في سوق العمل للطلبة، تساهم في صقل خبرة المتدربين خلال فترة التحاقهم بالبرنامج الصيفي وتزويدهم بالقدرات اللازمة لتعزيز فرص نجاحهم مع بداية حياتهم المهنية.

وأكد فارس المقبل المدير العام لـ «آلفا ستور» عن أهمية دعم وإتاحة فرص التجربة العملية لأبنائنا المتدربين من أجل تعزيز دورنا كشريك في المسؤولية الاجتماعية ولكي نساعد دوما الشباب الكويتي على بناء مستقبل وظيفي، وخلق فرص داعمة لهم في مسيرتهم العملية ونتمنى لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والمهنية.