دعما للمبادرات الشبابية التي تخدم المجتمع، رعى البنك الأهلي الكويتي الحملة الطبية التطوعية «مستشفى تيدي بير» التي قامت بتنظيمها مجموعة الأكاديمية وهم طلبة متطوعون من كلية الطب بمركز العلوم الطبية- جامعة الكويت، وذلك في مجمع الأفنيوز من 5-7 أكتوبر 2017.

وتأتي فعالية «مستشفى تيدي بير» ضمن مبادرات مجموعة «الأكاديمية» التطوعية لخدمة المجتمع بشكل عام وفئة الأطفال بشكل خاص، حيث تهدف هذه الحملة إلى إزالة خوف ورهبة الأطفال من زيارة الطبيب، والسعي إلى تغيير مفهوم الطفل عن زيارة الطبيب من خلال محاكاة العلاج ومتطلباته على دمية «دب صغير» ويكون الطفل نفسه هو الطبيب المعالج.

ويأتي دعم البنك الأهلي الكويتي لهذه المبادرة انطلاقا من إيمانه الراسخ بأهمية دعم الشباب الكويتي في مختلف التخصصات وتعزيز دورهم من خلال مشاركتهم في نشاطات مجتمعية هادفة مما يسهم في توسيع آفاق فهمهم لمهنة الطب وما تتطلب هذه الرسالة النبيلة.

ويمنح برنامج مستشفى تيدي بير الأطفال فرصة إطلاق العنان لمخيلاتهم واستخدامها في وصف المرض أو الإصابة التي يعاني منها «الدب الصغير» والتعرف على محيط المستشفى في بيئة تثقيفية مرحة تحت إشراف مجموعة من المتطوعين من مركز العلوم الطبية التابع لجامعة الكويت.