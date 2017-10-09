أعلنت مجموعة فوزية السلطان الصحية عن عودة السباق الخيري والسنوي المنتظر RunKuwait في نسخته السابعة، ويتم تنظيم السباق من قبل مجموعة فوزية السلطان الصحية والشريك المؤسس، شركة أجيليتي، والذي سيقام السبت الموافق 11 نوفمبر المقبل، وستكون نقطة الانطلاق لهذا الحدث المميز بدءا من المركز العلمي.

ومنذ انطلاق المبادرة في العام 2010، تم اختتام ست نسخ ناجحة للسباق الذي عملت على مساندة مبادرات مجتمعية مختلفة.

ومنذ العام 2013، عمل سباق RunKuwait الخيري على مساعدة وتعزيز الوعي وحشد الدعم المادي للمساهمة في تقديم سبل الرعاية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتم تسخير جميع رسوم التسجيل لدعم مركز تقييم وتأهيل الأطفال التخصصي وغير الربحي والتابع لمجموعة فوزية السلطان الصحية، ولقد ساهم ريع سباق RunKuwait من العام في تقديم خدمات مجانية إلى 20% من الأطفال في مركز تقييم وتأهيل الأطفال الغير ربحي بالإضافة إلى دعم عملية العلاج إلى 60% من الأطفال أيضا.

في هذا الصدد، قالت المدير الطبي لمجموعة فوزية السلطان الصحية د.إلهام الحمدان «نسعى دائما للتواصل مع أفراد المجتمع كوننا منظمة غير ربحية ولذلك يعود سباق RunKuwait الخيري لهذه السنة باسم جديد يعكس ويعزز هدفنا بتوفير سبل الرعاية المتخصصة للأطفال في مركز تقييم وتأهيل الأطفال».

من ناحيتها، علقت رئيسة مجلس إدارة شركة أجيليتي هنادي الصالح قائلة «تقوم مبادرة RunKuwait ليس فقط بتعزيز نمط حياة صحي بل يساعد مجهودها لجمع التبرعات على إعطاء الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة فرصة للحصول على الدعم والخدمات التي يكونون في أمس الحاجة إليها.

وهذه هي السنة السابعة لشراكتنا مع سباق RunKuwait، ونحن نتوقع المزيد من المشاركين في سباق هذا العام».

ويتضمـن السـبــــاق مسافتين هما 5 كلم و10 كلم ويدعو جميع أفراد العائلة للمشاركة ومساندة القضية النبيلة من خلال الركض أو المشي، وستكون المشاركة متاحة لجميع الراغبين من أصدقاء السباق والرياضين وكل المستويات البدنية على أن يقوموا الآن بتسجيل مشاركتهم عبر الموقع الرسمي للسباق runkuwait.org، وذلك قبل 4 نوفمبر ليتم توقيت المدة الزمنية للسباق والفرصة للمنافسة، كما تستمر فترة التسجيل المبكر بسعر مخفض للتذكرة وحتى نهاية أكتوبر الجاري.

هذا ويقام السباق هذه السنة بدعم ورعاية من الشركات التالية: الشريك المؤسس شركة أجيليتي، الراعي البلاتيني البروميناد مول، راعي موقع السباق المركز العلمي، الراعي الذهبي مكتب ASAR الرويح وشركاه وإنترسبورت، الراعي الفضي شركة الالبان الكويتية ـ الدنماركية، الراعي البرونزي فيتنس فيرست والراعي الصديق ايكيا ومركز بورشه الكويت، شركة بهبهاني للسيارات، وشركة زين للاتصالات، بالإضافة إلى شركة Gotap راعي بوابة الدفع الالكترونية.

كما سينطلق السباق الخيري برعاية إعلامية من قبل جريدتي «الأنباء» و«كويت تايمز»، بالإضافة إلى مدونة 248am لرعاية السباق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويهدف السباق إلى استكمال نسخته الحالية بنجاح ورصد رقم قياسي جديد لقيمة التبرعات التي يتم جمعها ولذلك يستمر السباق باستقبال الشركات الراعية والمساهمات الكريمة للسباق.

على جميع الأفراد الراغبين بالتسجيل في السباق زيارة الموقع الرسمي runkuwait.org، كما يمكنكم أيضا الاطلاع على معلومات السباق ومشاركة أي استفسارات أو أسئلة عبر حساب RunKuwait على الانستغرام والفيسبوك.