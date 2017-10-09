اعلنت «سهيل الهاشمي للعطور» رعايتها الذهبية لمعرض الخريف للعطور والذي تقيمه شركة معرض الكويت الدولي على ارضها بمشرف في الفترة من 25 أكتوبر الجاري الى 4 نوفمبر المقبل، حيث يشارك فيه حشد من المؤسسات التجارية المتخصصة يمثلون نخبة من مصانع وشركات العطور والطيب والبخور ومستحضرات التجميل وكلاء الماركات العالمية محليا وإقليميا.

وتقف «سهيل الهاشمي للعطور» في مقدمة الشركات الراعية للحدث، حيث ابدى رئيس مجلس إدارة الشركة سهيل فاضل الهاشمي حرصه الكبير على المشاركة بمعارض شركة معرض الكويت الدولي للاستفادة من زخم معارضها وليتسنى لنا عرض منتجاتنا من العطور والاطياب الإماراتية فيها والتي تمثل مزيجا بين الشرقي والغربي وتميزها عن غيرها من الشركات بدقة اختياراتها لكل ما يتعلق بالعطر المطروح.

وشدد الهاشمي على ان معرض العطور من المعارض المتخصصة والمتميزة بالمنطقة وشهرته تتجاوز الصعيد المحلي الى الاقليمي ايضا، اذ يحرص الجمهور الخليجي والعربي على زيارة المعرض والتمتع بأجوائه وعروضه المتعددة والمتنوعة.

واشار الى ان شركته نجحت في جذب زبائنها عبر عطوراتها المتميزة وتمكنت من خلق الثقة والولاء لدى عملائها طيلة 14 عاما.

واختتم الهاشمي حديثه داعيا الجمهور الكريم الى زيارة جناحه في القاعة رقم «6» بأرض المعارض بمشرف، والاستفادة من عروضنا المميزة بأسعار تنافسية بخصومات خاصة على منتجاتنا من نخبة العطورات الإماراتية ونفائس الخلطات والطيب، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مجموعة من أفضل عطوراتها والتي تشمل عطورات «غموض العود»، و«سحر المسك»، و«ماي كود»، مذكرا الجمهور الكريم بضرورة انتهاز فرصة تدشين العطر الجديد الخاص بالإعلامية السعودية روزانا اليامي الخميس 26 اكتوبر الجاري الساعة 6 مساء.