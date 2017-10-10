يحرص مركز سلطان انطلاقا من التزامه تجاه المجتمع الكويتي على تنسيق مختلف الفعاليات والحملات التوعوية المعنية بالحفاظ على سلامة الأفراد وتثقيفهم في مختلف القضايا الصحية المحورية وكيفية الحفاظ عليها لعيش نمط حياة سليم.

وبناء عليه، قام مركز سلطان بفرعه في منطقة شرق وبالتعاون مع مركز الجارالله الألماني باستضافة فعالية للتوعية بصحة القلب وأمراضه بمناسبة اليوم العالمي لصحة القلب والتي تمحورت حول مساعدة عملاء مركز سلطان لاتباع نمط حياة صحي بغية تفادي الاصابة بأمراض القلب.

شملت الفعالية العديد من الأنشطة المختلفة كان من ضمنها عرض فيديو توعوي تم إنتاجه من قبل مركز سلطان بالتعاون مع الدكتور إبراهيم الشحيمي من عيادة جارالله الألماني.

الفيديو تناول مواضيع هامة عن أمراض القلب وأفضل الطرق لمنعها، مع التركيز على دور أسلوب الحياة الصحي في الحفاظ على سلامة الجسم وأهمية نشر هذا الوعي بين الناس وتثقيفهم حول الخيارات الصحية للأغذية.

بالإضافة الى ذلك، شهدت الفعالية تفاعلا كبيرا من قبل ممثلي عيادة جارالله الألماني المتخصصة الذين قدموا لعملاء مركز سلطان قسائم استشارات مجانية وأخرى تحوي خصومات على العديد من الفحوصات، وكان فريق الجارالله للفحص السريري حاضرا أيضا حيث أجروا فحوصات مجانية للعملاء للتأكد من سلامة ضغط الدم والسكري.

وقال مدير فرع مركز سلطان في شرق رضوان لطيف: «يقف العاملون في مركز سلطان وقفة رجل واحد من أجل تحقيق التطبيق الأفضل لشعارنا وهو: نحن بخدمتكم ونحن نهتم لأجلكم.

ونظرا للقيمة الكبيرة التي نوليها لعملائنا، نسعى جاهدين للتعاون مع أفضل الشركاء لا سيما في القطاع الصحي من أجل افادة العملاء وتحقيق أكبر قدر ممكن من لمنفعة لهم».

وتنبع مبادرة مركز سلطان في اليوم العالمي لصحة القلب انطلاقا من اهتمامه بمساعدة العملاء للحفاظ على صحتهم وهو بالتالي المحرك الرئيسي الذي يدفع المركز للتعاون المتواصل مع عيادات الرعاية الصحية الرائدة في جميع أنحاء الكويت لتوفير التشخيص الأمثل في مرحلة مبكرة للوقاية من أمراض القلب المزمنة.