يقدم فندق وريزيدنس سفير الكويت - الفنطاس لعشاق التنوع والتجديد الأمسية الإيطالية على أنغام الموسيقى كل ليلة أربعاء بعنوان «لا دولتشي فيتا» حيث تأخذكم في رحلة إلى ربوع إيطاليا الساحرة لتستمتعوا ببوفيه الأطباق الإيطالية وركن البيتزا والباستا، بالإضافة إلى أنغام الموسيقى للمطربة جينا في مطعم فليفرز من الساعة السابعة مساء إلى الحادية عشرة مساء.

وقد اعد طهاتنا أشهى الأطباق الإيطالية الأصيلة والأصناف المتنوعة الغنية التي ترضي جميع الأذواق من مقبلات وأطباق رئيسية وأطباق الحلو الرائعة التي نتميز بها ولنجعل من أمسيتكم الإيطالية بمطعم فليفرز ذكرى لا تنسى.

وتم تدشين الأمسية الإيطالية بحضور ضيوف ونزلاء الفندق الذين استمتعوا بالبوفيه والموسيقى الحية.