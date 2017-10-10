أطلقت «سنتربوينت»، سلسلة متاجر الأزياء الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، مجموعتها الجديدة لموسم خريف وشتاء 2017، والتي تفيض بخيارات متنوعة من القطع الجديدة والإكسسوارت المواكبة لنمط الحياة العصرية مانحة عشاق الموضة فرصة التألق بإطلالات جديدة كليا هذا العام.

وتستقي تشكيلة أزياء السيدات لموسم خريف وشتاء 2017 من «سنتربوينت» إلهامها من حقبة التسعينيات، بدءا من نمط الجرانج العفوي إلى الإبداعات التي تعكس النمط العالمي، كما تزخر بمجموعة متنوعة من القطع التي تبعث على الدفء وتواكب أحدث اتجاهات موضة الشتاء.

تقدم مجموعة «سبلاش» أزياء مميزة مصممة من أقمشة جديدة تحتفي بالطبعات المموهة والبرية ونقشة المربعات المميزة، والتي تتناغم مع تفاصيل ولمسات هذا الموسم من تطريزات وكشاكش وقصات البيبلوم الجذابة.

وتمزج المجموعة الجديدة لوحة من الألوان الترابية والطبيعية لتمزج بين تدرجات البرتقالي والوردي إلى الفوشيا والخمري، كما يبرز اللون الأخضر وما يعكسه من طيف من الألوان بما فيها الكاكي والزيتي.

ويزخر متجر «شومارت» بمجموعة واسعة من تصاميم الأحذية النسائية الأنيقة، والتي تعكس روعة التسعينيات والتصاميم المستوحاة من النمط القوطي ولمسات من أناقة صيحة الجرانج، إلى جانب تشكيلة واسعة تلبي أذواق الباحثين عن البساطة والنعومة.

ولا تخلو التشكيلة من أحذية الكاحل اللافتة والصنادل ذات الكعب العالي وما تحمله من مسحات من الألوان الترابية، فضلا عن الأحذية الرياضة وأحذية الكعب السميك التي تتميز بكعوب عالية ومريحة.

ما تزال اتجاهات الجرانج الفاخرة والأنماط المستوحاة من عالم الرياضة والحياة العفوية تطغى على تشكيلة الأزياء الرجالية لموسم خريف وشتاء 2017.

تبرز علامة «سبلاش» بصمتها هذا الموسم مع خياراتها الواسعة من ألوان الأحمر الغامق والبرتقالي والأصفر، فموسم الخريف لا ينبغي أن يترافق دائما مع الألوان الباهتة، حيث تتباين الدرجات الهادئة للأخضر والبني والوردي والأحمر بشكل ساحر مع لوحة من الألوان الزاهية. وتلبي متاجر «سنتربوينت» جميع أذواق الفتيان والفتيات الصغار من عمر السنتين حتى سن المراهقة، حيث يجدون جميع مستلزمات موسم الخريف العصرية.

بينما يحظى الفتيان في «بيبي شوب» بالتألق بأزياء عشاق التطور والحداثة وموضة الجرانج التي تعيدنا إلى أجواء الروك آند رول والتصاميم الرائعة.

أما تشكيلة الفتيان من عمر 8 - 14 عاما فتأتي كإضافة ساحرة مستلهمة من ثقافة البانك لإطلالة لا مثيل لها، إذ تتميز بالتقليمات والخطوط إلى جانب طبعات الصور والعناصر المعدنية التي توحي بنظرة بعيدة إلى المستقبل.

يدعوكم «شومارت» لتمنحوا أطفالكم إطلالة استثنائية تلفت الأنظار مع أحذية هذا الموسم المواكبة لأحدث اتجاهات الموضة، سواء في المدرسة أو خلال الاحتفالات.

حيث تتفرد التشكيلة الجديدة بتصاميم كلاسيكية مع لمسات مميزة وألوان صارخة متداخلة وأخرى هادئة تعكس الطابع المتجدد لتكتمل الإطلالة المثالية لعشاق الموضة الكلاسيكية أو المعاصرة.

وتزخر تشكيلة «لايف ستايل، بمجموعة واسعة من الإكسسوارات التي تتناغم مع كل إطلالة جديدة، فمع حقائب «شارلوت ريد» و«فيوريللي» الجديدة تحظى السيدات اللواتي يعشقن التألق بكل جديد بفرصة لجذب الأنظار مع الخيارات المتنوعة من التصاميم الجذابة.

كما توفر «سنتربوينت» لعاشقات الجمال العديد من منتجات العناية بالشعر الجديدة هذا الموسم في صالوناتها «بيدهيد» و«تيجي» و«بيج سيكسي هير» و«توني آند جاي» لتتألق السيدات بإطلالات مميزة في مختلف السهرات والحفلات.

يمكنك الحصول على تشكيلة سنتربوينت الجديدة لموسم خريف وشتاء 2017 عبر زيارة متاجرنا في الري، الأفنيوز مول، السالمية، الفنطاس، الجهراء، الفحيحيل، الصليبخات، مدينة الكويت، وخيطان وحولي.