كشفت مجموعة «دانوب»، أكبر مجموعة متخصصة بأعمال العقارات ومواد البناء والمفروشات المنزلية في الإمارات العربية المتحدة، عن دخولها مؤخرا إلى السوق الكويتية.

وتأتي انطلاقة المجموعة الرائدة في الكويت عبر استثمارها 20 مليون دولار لتفتتح المتجر الأول لعلامة «دانوب هوم»، مع خطط لإطلاق المزيد من الفروع خلال السنوات المقبلة، وذلك في إطار استراتيجية الشركة التوسعية الرامية إلى ترسيخ حضورها على الصعيد العالمي، مع تعيين 2800 موظف جديد ضمن مواقع استراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي والصين والهند.

وفي هذه المناسبة، صرح رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «دانوب»: «يسعدني الإعلان عن نبأ دخول مجموعة «دانوب» إلى سوق الكويت، فعلى الرغم من سيطرة قطاع النفط والأعمال الحكومية على الاقتصاد الكويتي، حيث تقدر احتياطيات النفط الخام بنحو 101.5 مليار برميل أي ما يقارب 7% من احتياطي العالم، لكننا واثقون بأن العمل الجاد والتصميم على النجاح سيأتي بثماره بالتأكيد، كما أن الكويت تسعى إلى تحديث الهيكلية الاقتصادية الخاصة بها وتعزيز إيراداتها، ما يدفعني للاعتقاد أنها الفرصة الأنسب لشركتنا لدخول هذه السوق».

وأردف ساجان: «إنها خطوة جريئة بالفعل، لكنها ترسل بالتأكيد إشارة واضحة للجميع، فلطالما لعبت العملية التوسعية دورا مهما في استراتيجية النمو الخاصة بالمجموعة، وذلك بما ينسجم مع التزامنا الراسخ تجاه توفير تجربة مرموقة لعملائنا، كما أثق بقدرتنا على تلبية احتياجات العملاء المحتملين في الكويت وتجاوز توقعاتهم بفضل تفانينا وقدرتنا على توفير أعلى مستويات الجودة، وأود أن أتقدم بجزيل الشكر لجميع الموظفين على جهودهم المبذولة لمساعدة الشركة على تحقيق أهدافها».

من جانبه، علق عادل ساجان، مدير مجموعة «الدانوب» قائلا: «أشكركم جميعا على دعمكم ومساندتكم، وأود أن أرحب بكل الحاضرين معنا هنا، يسعدنا افتتاح أول متاجر علامة «دانوب هوم» في الكويت، بهدف توفير أجود المفروشات المنزلية بأسعار معقولة، ومع مواصلة قطاع المفروشات المنزلية نموه خلال السنوات القليلة الماضية، نجدد عزمنا على التوسع في جميع الأسواق، سواء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو في دول الغرب».

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة «دانوب» قد تمكنت من ترسيخ مكانة رائدة في السوق لتوفر للعملاء أفضل المنتجات ذات القيمة العالية بأسعار مدروسة، وذلك بفضل التزامها بأعلى معايير الجودة وجهودها المخلصة التي مكنتها من تحقيق نجاح وحضور قوي، كما حصدت الشركة العديد من الجوائز والألقاب على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في هذا القطاع، بفضل قيمها القائمة على الريادة والابتكار والتميز.